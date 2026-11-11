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エアコンの暖房、風向きは“下”が正解！　パナソニックが教える、部屋を効率よく暖めるコツ

2026年11月11日 14時15分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　パナソニックは11月11日、エアコンを冷房から暖房に切り替えるときの設定と、加湿機の使い方を紹介した。同社の「エオリア アプリ」に接続した利用者のデータでは、11月8日の暖房利用率は全国で20.6％と今季初めて2割を超えた。都道府県別では岩手県が48.6％で最も高く、上位5県を東北が占めている。

　同社のエアーマイスター・福田風子さんがまず勧めるのは、温風をできるだけ下に向けることだ。暖かい空気は上にたまりやすいため、冷房時のように風向きを水平やスイングのままにしておくと、天井付近ばかりが暖まり、足元まで温風が届きにくい。下向きに送れば、上下の温度差を抑えやすくなる。

　左右の風向きも、取り付け位置に合わせて調整する。エアコンが部屋の端にあるなら、温風を中央に向けると広がりやすい。風量は、「弱」に固定するより、室温に応じて調整する「自動」が同社のおすすめだという。

　風向きと風量を変えても寒く感じるなら、設定温度を上げる前に湿度も確認したい。空気が乾燥すると体の表面から熱が逃げやすく、同じ室温でも寒く感じることがあるという。パナソニックは冬の室内湿度の目安を40～60％程度としている。

　加湿機は、吹き出した空気が温風に合流し、部屋全体に広がる場所に設置する。ただし、本体に温風が直接当たると湿度センサーが正しく働かないことがあるため、エアコンの真下は避け、結露を防ぐために窓からも離して置くのがおすすめとされている。

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