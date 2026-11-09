渋谷のわんこそば店で生配信中に消防車が出動、迷惑通報で営業に影響　店側は「法的措置を検討」

東京・渋谷のわんこそば店「わんこそば 鉢公」は11月7日、店内での生配信中に消防や警察への通報があり、営業に影響が出たと明らかにした。店は通報の内容や経緯を確認し、被害届の提出を含めた法的措置を検討するとしている。
同日、店内では配信サービス「KICK」で活動するグループ「ユキッカーズ」のメンバーが、わんこそば対決を配信していた。店は7日にグランドオープンしたばかりで、対決の最中に消防車が出動したという。
店側は、配信を希望する客について事前に配信先やアカウント名を確認したうえで許可しており、当日の配信者に問題となる行為は見られなかったと説明した。消防や警察を使った嫌がらせをやめるよう求めている。
ユキッカーズのリーダー、ユキちゃんは8日、企画で店を利用したとして、店や来店客、消防士らにXで謝罪し、対応に感謝を伝えた。
【本日の配信者様に関する件について】 本日発生した件について、店舗よりご説明させていただきます。 まず、今回ご来店いただいた配信者様は、一切の迷惑行為を行っておりません。 当店では、生配信を希望される方に対し、事前に配信サイトおよびアカウント名を確認し、迷惑行為を目的とした配信者ではないことを確認した上で、配信を許可しております。 これまでも多くの配信者様にご来店いただいておりますが、他のお客様にご迷惑をおかけすることなく、皆様に楽しくお食事をしていただいております。 今回の配信者様についても、店舗側で問題となる行為は一切確認されておりません。 それにもかかわらず、消防や警察への通報が行われ、店舗営業およびご来店中のお客様に影響が生じました。 当店としては、このような事態を極めて重大かつ悪質なものと受け止めております。 事実に反する通報や、店舗・配信者様への嫌がらせを目的とした虚偽通報については、断じて容認いたしません。 今回の件につきましては、通報内容や経緯を確認した上で、被害届の提出を含め、法的措置を厳正に検討・対応してまいります。 今後も同様の虚偽通報や営業妨害にあたる行為が確認された場合には、決して看過せず、然るべき対応を取らせていただきます。 消防・警察といった公的機関を利用した嫌がらせ行為は、絶対におやめください。 最後になりますが、本日店頭にいらっしゃったお客様には、突然の騒動によりご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。 今後も皆様に安心してお楽しみいただける店舗運営に努めてまいります。 わんこそば鉢公 -hachiko-— ミキティーーー@ﾋﾗﾒのお姫様♡ (@Kittiymikittiy) November 7, 2026
このたび、わんこそばリレーというユキッカーズの企画で利用させていただきました、わんこそば鉢公様、従業員の方々、オーナー様、そしてお客様、消防士の方々に対し、図らずとも多大なるご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。 ご対応をしていただきありがとうございました。 こちらも協力できることがございましたら、全面協力いたします。 ユキッカーズリーダーとして謝罪申し上げます。— ユキちゃん (@nyan56see) November 7, 2026
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