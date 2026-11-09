渋谷のわんこそば店で生配信中に消防車が出動、迷惑通報で営業に影響　店側は「法的措置を検討」

東京・渋谷のわんこそば店「わんこそば 鉢公」は11月7日、店内での生配信中に消防や警察への通報があり、営業に影響が出たと明らかにした。店は通報の内容や経緯を確認し、被害届の提出を含めた法的措置を検討するとしている。

同日、店内では配信サービス「KICK」で活動するグループ「ユキッカーズ」のメンバーが、わんこそば対決を配信していた。店は7日にグランドオープンしたばかりで、対決の最中に消防車が出動したという。

店側は、配信を希望する客について事前に配信先やアカウント名を確認したうえで許可しており、当日の配信者に問題となる行為は見られなかったと説明した。消防や警察を使った嫌がらせをやめるよう求めている。

ユキッカーズのリーダー、ユキちゃんは8日、企画で店を利用したとして、店や来店客、消防士らにXで謝罪し、対応に感謝を伝えた。