LINE、パスワードを忘れても機種変更できるように　パスキー対応を順次開始

LINEヤフーは11月6日、LINEでパスキーへの対応を順次始めると発表した。アプリのバージョン26.17.0以上が対象で、事前に設定しておけば、機種変更後のスマートフォンでもパスワードを入力せずにログインできる。
パスキーは、顔認証や指紋認証など、端末の本人確認機能を使うログイン方法。複雑なパスワードを覚えて入力する必要がなくなり、機種変更や端末の紛失・故障時に、パスワードを思い出せずアカウントを引き継げない不安を減らせる。
登録時は、LINEの「設定」から「アカウント」「パスキー」「パスキーを作成」と進み、画面の案内に従う。同じAppleアカウントやGoogleアカウントを使う場合は、新しいスマートフォンでも登録済みのパスキーを利用できる。
iPhoneとAndroidの間で機種変更する場合も、対応環境なら「iCloudキーチェーン」と「Google パスワード マネージャー」の間で、LINEのパスキーをあらかじめコピーできる。コピーはLINEアプリ自体ではなく、OSやパスワード管理機能を使う。事前にコピーしておけば、以前の端末が手元になくてもログインできるという。
なお、パスキーを設定するだけでアカウントやトーク履歴が自動的に引き継がれるわけではない。公式ガイドは、機種変更前にトーク履歴のバックアップとバックアップ用PINを準備するよう案内している。
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