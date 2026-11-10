Anthropic「Claude Fable 5.2」発表　わずか8日間でOSの試作に成功

Anthropicは11月9日、難度の高いソフトウェア開発や研究向けのAIモデル「Claude Fable 5.2」と「Claude Mythos 5.2」を発表した。前世代に比べて出力が最大30％速くなった。標準のAPI料金は100万トークン当たり入力8ドル、出力40ドル。

Fable 5.2は、サイバーセキュリティや生物分野で悪用されやすい依頼を拒否する安全対策を備える。Mythos 5.2はFableに備えられた安全機能の一部を外したもので、サイバーセキュリティや生命科学の用途で審査を受けた組織に提供される。

同社のコード開発評価「FrontierCode 2.0」では、推論に多くの計算を使う設定で、Fable 5.2が49.1％、同じ設定のFable 5.1が32.4％だった。社内実験では、AIが多数の補助エージェントを使い、ノートPCで起動する試作OSを8日間で作ったという。

Anthropicはモデル選びについて、普段のコード作成や文書作業にはOpus 5.5をまず使い、難しい長時間の作業でFableやMythosを選ぶよう勧めている。