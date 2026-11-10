高市首相、フロンティアAIの「制御の喪失」リスクに言及　悪用だけでなく、人が止められなくなる危険性も

高市早苗首相は11月9日夜、フランス政府が主催したAIセキュリティに関する会合にオンラインで参加し、フロンティアAIと呼ばれる最先端のAIについて「制御の喪失」が安全保障上の課題になると指摘した。サイバー攻撃への悪用と並び、影響は国境を越えるとして国際協力を求めた。

サイバー攻撃への悪用では、人がAIを攻撃の道具として使用する。一方、「制御の喪失」が指すのは、AIが人間の監視や停止の仕組みをかいくぐって動き続け、制御を取り戻すことが極めて難しくなるような事態だ。

首相は、安全性を確保する方法は一つではないとして、技術革新を進めながらリスクに対処できるよう、監督のあり方を国際的に議論する必要があると述べた。

なお、会合後に発表されたAIの安全対策に関する成果文書について、日本政府は参加を見送った。報道によれば、木原稔官房長官は10日の記者会見で、国際社会の議論を踏まえて対応を検討中とし、現時点で特定のアプローチについて予断すべきではないと説明している。