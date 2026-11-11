NTTドコモで通信障害　通話・SMS・データ通信利用しづらく

NTTドコモで11月11日午前、障害が発生した。同日11時45分現在も、音声通話・データ通信・SMSが利用しづらい状況が続いている。

対象エリアは日本全国。ドコモと直接契約しているユーザーのほか、ドコモ回線を利用するMVNOでも影響が出ている。

同社は緊急通報への影響を含め、詳細を確認中。状況がわかり次第、案内するとしている。