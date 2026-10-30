河川敷で無許可のレーザー照射実験　宇宙ベンチャーCEOが謝罪

Zero Industries Japanが掲げるダイソンスウォームのイメージ

宇宙向けのレーザー送電を開発するZero Industries Japanの杉原 海CEOは10月29日、河川敷で実施したレーザー照射実験について謝罪した。実験は2026年5月に撮影したもので、河川敷を選んだことや管理者の許可を得なかったこと、安全確認が不十分だったことを認めている。

同社は宇宙で発電した電力をレーザーで衛星へ送る構想を掲げている。杉原氏は10月24日の投稿で、初期実験ではエンジニアが所有する切断機からレーザーを取り出して改造し、送電実験に使ったと説明した。出力が足りず、その後CTOと中国・深圳へレーザーダイオードを調達しに行ったという。

河川敷での映像は10月下旬にX上で注目された。映像の安全性を疑問視する投稿がきっかけとなり、同社や杉原氏の実験方法に批判が集まった。

杉原氏は謝罪文で、実験時には周囲を確認する2人を配置していたものの、安全管理として極めて不十分だったとした。実験場所の選定、河川管理者への事前許可、安全確認が足りなかったとして、自身が責任を負うと説明している。

同社は現在、光産業創成大学院大学（GPI）との共同研究を通じて安全対策を進め、再発防止に取り組むとしている。10月22日に公表した資金調達・事業計画でも、屋外での長距離送電実証や高出力レーザーの安全手順を研究課題に挙げていた。