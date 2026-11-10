登録者65万人のYouTuber「絶望ライン工」1ヵ月ぶりに復活　過去の炎上を振り返り、チャンネル名変更を報告

YouTuberの絶望ライン工は11月9日、約1ヵ月ぶりに動画を公開し、チャンネル名を「絶望チャンネル」に変更した。新しい名前は「絶対に希望は捨てないチャンネル」の略で、本人も今後は「絶望」を名乗るという。YouTubeの登録者数は現在65.6万人。

2020年のチャンネル開設時は、工場で働く独身男性として、自炊や婚活の様子を発信してきた。動画の概要欄にはフィクションだと記す一方で、公開した給与明細は実物で、勤め先は製造業だと説明していた。音楽活動の経験もあり、2024年には動画広告や楽曲の使用料、原稿料など、勤め先の給与以外にも収入があることを明かしていた。

9月28日に結婚と子どもの誕生を公表すると、独身として婚活の様子を発信してきたことに批判が集まった。10月5日には、入社当初は工場で組み立てを担当していたが、担当が変わった後も「ライン工」を名乗っていたと説明し、チャンネルの休止を発表した。

復帰動画では、相手ができた時点ですべての婚活サービスを退会し、規約違反はなかったと説明。一方、投稿時期をずらしたことで混乱を招き、演出を含む回の目印も分かりにくかったと振り返った。製造業を見下す意図はなく、仕事を始めた当時と違って今はライン工を担当していないことも、改称の理由に挙げた。

本人によると、批判が最も激しかった時期には「40秒に1度」ネット上で見知らぬ人から罵倒される状態だったといい、人目が気になって休日の外出にも緊張するようになったと話した。動画公開後のXでは、視聴者の意見を受け、暮らしの変化に合わせてチャンネルの内容も変えるべきだったとつづっている。

復帰動画のコメント欄には「その言葉待ってたよ」「フィクションとして楽しんでました」といった声が寄せられた。過去の発信に疑問を持った人がいる一方、語り口や音楽を楽しみ、暮らしが変わっても見続けたいという声もあった。

【撮影後記】 炎上から1か月、許されたとは思わぬが近況報告をさせて頂いた。 寄せられる意見に触れ、暮らしの変化に合わせchの内容も変えていくべきだったと反省している。 久しぶりの動画投稿はやはり楽しい、あとは飲めたら最高です 絶望 — ぜつぼう (@zetsubouline) November 9, 2026