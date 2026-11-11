「自分の声」が勝手にAIで再現された？　ジャーナリストの原貫太さんがYouTubeで被害を報告

ジャーナリストの原貫太さんは11月9日、自分の声をAIで再現したとみられる動画がYouTubeで見つかったと最新の動画で報告した。原さんは問題のナレーションを収録しておらず、声の使用も許可していないという。原さんのチャンネル登録者数は40.3万人。

きっかけは視聴者からの連絡だった。声を聞いた視聴者は当初、原さんが新しいチャンネルを始めたのかと思ったという。原さんは問題の音声の一部を自身の動画で紹介し、AIで声を再現した可能性が高いと説明している。

紛争や貧困の現場を取材してきた原さんは、「取材や発信への信用そのものに関わる問題」だと語った。支持していない政治的な主張や、現地で見ていないことが自分の発言として広まるおそれがあるという懸念だ。

原さんは動画を録画して保存し、対応を検討している。視聴者には、動画や広告の声が似ているだけで本人だと信じないよう呼びかけた。コメント欄には、YouTubeに通報したという投稿や、今後は発信元を確かめるという声が寄せられた。

YouTubeは、AIで自分の声や顔を再現したコンテンツについて、本人がプライバシー侵害として削除を申し立てられると案内している。削除するかどうかは、本人を特定できるか、風刺やパロディーに当たるかなどを踏まえて判断される。