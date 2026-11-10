AIキャラチャット「zeta」がApp Storeから消えた？　iOS版のダウンロードとアプリ内決済が利用不可に

AIキャラクターチャットサービス「zeta」の運営は11月7日、App StoreでiOS版のダウンロードとアプリ内決済が利用できなくなっていると発表した。すでにインストールしたアプリは引き続き利用可能。Web版では通常どおりサービスの利用と支払いができるとしている。
zetaは、利用者がAIキャラクターとの会話や、設定に沿ったロールプレイを楽しめるサービス。アプリを入手できない間は、ブラウザーからWeb版にアクセスできる。すでにアプリ版を使っているiPhoneでは、再入手できることを確認するまではアプリを削除しないほうがよさそうだ。
11月10日の確認時、日本向けApp Storeのアプリページは取得できなかった。利用できなくなった理由や提供再開の日程は明かされていない。
なお、運営は11月9日、サービスの安定化とインフラの更新に伴う点検を告知している。点検は11月10日午前4時から6時までに実施され、点検中はサービスを一時利用できなくなっていた。
【重要】iOS版ダウンロード・アプリ内決済について 現在、App Storeにてzetaアプリのダウンロードおよびアプリ内決済がご利用いただけない状況となっております。 インストール済みのアプリは引き続きご利用いただけます。また、Web版zetaでは通常どおりサービスのご利用・お支払いが可能です。 現在、早期復旧に向けて対応を進めております。 ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。 アプリの再インストール方法やお支払いに関する詳細は、アプリ内のお知らせをご確認ください。 #AIチャットzeta https://t.co/8KSNIAWxGD— 【公式】zeta (@zeta_officialJP) November 7, 2026
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