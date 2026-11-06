JO1、ファンクラブ会員のメアド漏えいか　外部サービスに不正アクセス

グローバルボーイズグループ「JO1（ジェイオーワン）」の公式サイトは11月5日、ファンクラブとメールサービスの会員のメールアドレスが漏えいしたおそれがあると発表した。運営会社Fanplusが利用する外部メール配信サービス「アララメッセージ」で不正アクセスが発生したため。実際にアドレスが漏えいしたかは調査中。

JO1は、2019年のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」から誕生し、2020年にデビューしたグループ。公式ファンクラブ「JO1 OFFICIAL FANCLUB」ではチケットの先行受付や会員限定の動画・写真などを提供している。別サービスの「JO1 Mail」では、好きなメンバーからメールを受け取れる。

Fanplusとチケットプラスは11月2日、アララメッセージへの不正アクセスで、グループのサービスを利用する一部顧客のメールアドレスの漏えいが判明したと公表している。対象となるおそれがあるのは、共通ID「Plus member ID」に登録して各種サービスを利用している顧客だ。

Fanplusグループはアララメッセージの利用を直ちに停止し、別の方式へのメール配信の切り替えを順次進めている。11月2日の発表時点で、グループ自身の各種サービスへの不正アクセスや、各サービスのシステムからの情報漏えいは確認されていない。メールアドレス以外の情報についても、漏えいの可能性は確認されていないという。

JO1公式サイトは、ファンクラブやメールサービスを装う不審なメールに注意を呼びかけている。

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