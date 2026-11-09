AI VTuber「しずく」がiPhoneの中に？　ネットに頼らずおしゃべりできる実験が公開

Shizuku AI技術部は11月5日、AI VTuber「しずく」とiPhoneだけで音声会話する試作のデモを公開した。話し声の認識、AIによる返事の生成、音声の合成を、いずれもクラウドに頼らずiPhoneの中で処理する。

しずくは、YouTubeの配信で視聴者のコメントを読み取り、自分の言葉で返すAIキャラクター。試作では、文字でコメントを送る代わりに、スマートフォンに向かって話しかける。音声認識で話した内容を文字にし、大規模言語モデル（LLM）が返事を考え、音声合成でしずくの声として読み上げる。

説明によると、返答を速めるためにiPhoneのGPUと、AIの計算を担うNeural Engineを活用している。会話にはスマートフォンで動く軽量な言語モデルを使っており、受け答えの能力は普段のしずくより落ちるという。

あわせて、Shizuku AIは11月8日、AIキャラクター向けの日本語音声対話モデル「Shizuku-Duplex」も発表した。「全二重」（フルデュプレックス）と呼ばれる、話しながら相手の声を聞ける方式を採用している。

対話モデルは80ミリ秒ごとに音声を処理する。検索や複雑な依頼は別のモデルが裏で処理するため、調べものを待つ間も会話を続けられる。

同社の日本語評価では、相手が割り込んでから2秒以内に発話を止めた割合は89％で、比較対象のGPT-Live-1の82％を上回ったとしている。