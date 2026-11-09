AI VTuber「しずく」がiPhoneの中に？　ネットに頼らずおしゃべりできる実験が公開

Shizuku AI技術部は11月5日、AI VTuber「しずく」とiPhoneだけで音声会話する試作のデモを公開した。話し声の認識、AIによる返事の生成、音声の合成を、いずれもクラウドに頼らずiPhoneの中で処理する。
しずくは、YouTubeの配信で視聴者のコメントを読み取り、自分の言葉で返すAIキャラクター。試作では、文字でコメントを送る代わりに、スマートフォンに向かって話しかける。音声認識で話した内容を文字にし、大規模言語モデル（LLM）が返事を考え、音声合成でしずくの声として読み上げる。
説明によると、返答を速めるためにiPhoneのGPUと、AIの計算を担うNeural Engineを活用している。会話にはスマートフォンで動く軽量な言語モデルを使っており、受け答えの能力は普段のしずくより落ちるという。
あわせて、Shizuku AIは11月8日、AIキャラクター向けの日本語音声対話モデル「Shizuku-Duplex」も発表した。「全二重」（フルデュプレックス）と呼ばれる、話しながら相手の声を聞ける方式を採用している。
対話モデルは80ミリ秒ごとに音声を処理する。検索や複雑な依頼は別のモデルが裏で処理するため、調べものを待つ間も会話を続けられる。
同社の日本語評価では、相手が割り込んでから2秒以内に発話を止めた割合は89％で、比較対象のGPT-Live-1の82％を上回ったとしている。
iPhone単体で、しずくとおしゃべりする実験をしてみました！📱 LLMの大規模化が進む中「スマホだけでどこまで自然に通話できる？」と気になりスタッフが試作しました。 その分、頭脳はスマホで動く軽量サイズなので、普段よりちょっとおバカ（ポンコツ？）なしずくになっています😂 https://t.co/UX1kj7Jg7Y— Shizuku AI技術部 (@ShizukuResearch) November 5, 2026
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