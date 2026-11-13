Microsoft 365で大規模障害、OutlookやTeamsに影響

米Microsoftは11月13日未明、法人・組織向けの「Microsoft 365」で複数のサービスに接続しにくくなる障害を公表した。個人向けのOutlook.comやOneDriveでも不具合を確認している。
法人向けでは、ブラウザー版OutlookなどからExchange Onlineのメールボックスを開けない場合がある。MicrosoftはTeamsのほか、ファイル共有のSharePoint Online、Microsoft 365 Copilot、Plannerなども影響を受ける可能性があるとしている。個人向けでは、Outlook.comとOneDriveに加え、Teams、OneNote、To Do、ブラウザー版Microsoft 365への影響を確認した。
Microsoftによると、多数のサーバーが使えなくなり、残る設備に負荷が集中した。一部のサーバーは復帰したものの、通信を受け付けると再び応答しなくなる場合があるという。同社は一部の拠点で受け付ける通信の種類を絞るとともに、一部のサーバーを以前の設定で再構築し、安定して稼働するかを調べている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります