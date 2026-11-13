Microsoft 365で大規模障害、OutlookやTeamsに影響

米Microsoftは11月13日未明、法人・組織向けの「Microsoft 365」で複数のサービスに接続しにくくなる障害を公表した。個人向けのOutlook.comやOneDriveでも不具合を確認している。

法人向けでは、ブラウザー版OutlookなどからExchange Onlineのメールボックスを開けない場合がある。MicrosoftはTeamsのほか、ファイル共有のSharePoint Online、Microsoft 365 Copilot、Plannerなども影響を受ける可能性があるとしている。個人向けでは、Outlook.comとOneDriveに加え、Teams、OneNote、To Do、ブラウザー版Microsoft 365への影響を確認した。

Microsoftによると、多数のサーバーが使えなくなり、残る設備に負荷が集中した。一部のサーバーは復帰したものの、通信を受け付けると再び応答しなくなる場合があるという。同社は一部の拠点で受け付ける通信の種類を絞るとともに、一部のサーバーを以前の設定で再構築し、安定して稼働するかを調べている。