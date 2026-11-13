NVIDIAの次期CEO、「ティム・クックしかいない」トランプ大統領が推薦

トランプ米大統領は11月12日、NVIDIAのジェンスン・フアン氏のCEO辞任を受け、後任には米アップルのティム・クック会長しかいないとの考えを示した。自身のSNS「Truth Social」に投稿し、フアン氏の仕事ぶりをたたえたうえで、クック氏を後任に推した。

NVIDIAは同日、共同創業者のジェンスン・フアン氏がCEOを辞任したと発表した。暫定CEOには2013年から最高財務責任者（CFO）を務めるコレット・クレス氏が就き、CFOも兼務する。取締役会は正式な後任の選定に着手し、社内外から候補を検討する方針だ。

ロイターは11月11日付けで、投資家やアナリストが、クレス氏とNVIDIAの技術幹部イアン・バック氏を有力な後継者とみていると報じた。イアン・バック氏は、もともと画像処理向けだったGPUをAIなどの計算にも使えるようにする開発基盤「CUDA」の生みの親。現在は大手クラウド事業者などと組み、大規模AI向けのハードウェアとソフトウェアを手がけている。

イスラエルのテクノロジーメディアCTechは12日付けで、最高技術責任者（CTO）のマイケル・カガン氏も後継者になり得ると伝えている。同氏は高速ネットワーク機器を手がけるメラノックスの共同創業者で、2020年にNVIDIAが同社を買収した後、CTOに就いた。NVIDIA元幹部で、英ArmのCEOを務めるレネ・ハース氏の名前もロイターの報道で挙がっている。

NVIDIAは米国時間11月17日に決算発表を予定しており、暫定体制で今後の事業をどう進めるかが注目される。