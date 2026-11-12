日本の職場はまだパスワード頼み？　IT専門家の多要素認証利用、44％にとどまる

セキュリティキー「YubiKey」を手がけるYubicoは11月12日、Oktaと共同で実施した認証調査の日本向け結果を公表した。すべての業務アプリやサービスで多要素認証（MFA）を使っていると答えた国内の技術・セキュリティ専門家は44％にとどまったという。

業務アカウントへのログイン方法では、ユーザー名とパスワードが48％で最も多かった。入社などで業務を始める際にユーザー名とパスワードを渡された人も53％に上った。一方、物理的なセキュリティキーを業務のログインに使う人は日本で15％と、調査全体の25％を10ポイント下回った。

人に代わって作業を進めるAIエージェントについては、AIの作業を人が最終承認できることが重要だと答えた人が81％だった。一方、使っているAIエージェントが正規のものかを確かめることを「非常に重要」とした人は35％で、調査全体の57％を22ポイント下回ったという。

AIに任せてもよい作業は、定型的な社内メッセージの作成・送信が37％、カレンダーの確認や社内会議の予約が34％だった。

調査はTalker Researchが委託を受け、2026年7月2日から16日までオンラインで実施した。対象は9ヵ国の従業員500人以上の企業に勤める専門家1890人で、うち日本は220人。