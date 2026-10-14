【本日発売】なか卯の“和風ハンバーグ”がおいしそ！ 温たまトッピングもあるよ
2026年10月14日 16時00分更新
なか卯は「和風デミハンバーグ定食」各種を本日より販売します。
和の風味を感じさせるデミグラスソースのハンバーグが主役。デミグラスソースには玉ねぎの旨みを凝縮させ、隠し味として八丁味噌と白味噌を使用しています。
※以下、再掲載となります。
なか卯は10月14日11時より、「和風デミハンバーグ定食」各種を販売します。
なか卯にハンバーグ定食！ 味噌が隠し味の和風デミ
親子丼や京風うどんが人気のなか卯から、今回は「和風デミハンバーグ定食」が登場します。
▲「和風デミハンバーグ定食」（ごはん小盛）960円、（並盛）980円、（ごはん大盛）1010円
和の風味を感じさせるデミグラスソースのハンバーグが主役。
デミグラスソースには玉ねぎの旨みを凝縮させ、隠し味として八丁味噌と白味噌を使用。八丁味噌のコクと、玉ねぎや白味噌のやさしい甘みで、奥深い味わいに仕上げたといいます。
定食には、ごはんとみそ汁、小鉢付き。また、「温たま和風デミハンバーグ定食」や「目玉焼き和風デミハンバーグ定食」、「とろ～りチーズ和風デミハンバーグ定食」など、3種のバリエーションメニューが用意されます。
▲「温たま和風デミハンバーグ定食」（ごはん小盛）1070円、（並盛）1090円、（ごはん大盛）1120円
▲「目玉焼き和風デミハンバーグ定食」（ごはん小盛）1070円、（並盛）1090円、（ごはん大盛）1120円
▲「とろ～りチーズ和風デミハンバーグ定食」（ごはん小盛）1160円、（並盛）1180円、（ごはん大盛）1210円
親子丼だけじゃない！ 和風デミが気になる
なか卯でハンバーグ定食というのは、ちょっと意外な組み合わせ。しかも、八丁味噌と白味噌を使った和風デミグラスソースというのが、なか卯らしくておもしろいですね。
温たまをのせてまろやかに楽しむか、チーズを合わせて濃厚さを楽しむか。どの組み合わせもおいしそう！
いつもの親子丼とはひと味違う、なか卯の新作。これは一度食べてみたいですね。
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：2026年10月14日
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