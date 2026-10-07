【本日から半額】びっくりドンキー「ミニソフト」290円→145円！ やったね！

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、本日10月7日から「北海道ミニソフト」3品を半額で提供します。10月27日までの期間限定。
「北海道ミニソフト」が290円→145円！
3週間限定で、サイドメニューとして人気の「北海道ミニソフト」各種が、常価格290円のところ半額の145円になります。
「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト（イチゴソース）」「北海道ミニソフト（チョコソース）」が対象です。セット商品に付属するミニソフトとテイクアウトは対象外。
▲北海道ミニソフト 290円→145円
びっくりドンキーのソフトは、北海道伊達市にある協力会社・牧家の自社牧場と地元の酪農家の生乳を使用。濃厚なミルクのコクとさっぱりした後味、もっちりとした食感が特徴といいます。
▲北海道ミニソフト（イチゴソース） 290円→145円
▲北海道ミニソフト（チョコソース） 290円→145円
午前10時から全時間帯で実施されます。
ミニソフト半額、これはうれしい！
びっくりドンキーの「北海道ミニソフト」が、期間中はいつもの半額！ 290円でも食後に追加しやすいサイズですが、それが145円となると、ハンバーグを食べたあとについ頼みたくなります。
プレーンだけでなく、イチゴソース、チョコソースもすべて半額。10月27日までの3週間、お得に楽しめるのがうれしいですね。
・発売日：2026年10月7日
・終了日：2026年10月27日
※価格は税込み表記です。
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