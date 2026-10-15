セブンの「わかめたくさん」BIGが再登場しているよ！ 麺1.5倍、一時期品薄に

セブン‐イレブンは10月13日から、「セブンプレミアム わかめたくさんあさりだし塩ラーメン BIG」を全国の店舗で順次発売しています。

再販決定！あの人気商品のBIGサイズ

セブンプレミアムの人気定番商品である「セブンプレミアム わかめたくさんあさりだし塩ラーメン」のBIGサイズが再登場します。

▲「セブンプレミアム わかめたくさんあさりだし塩ラーメン BIG」（213円）



2026年3月の発売時には、発売後まもなく多くのエリアで品薄になるほどの反響を呼んだ商品です。

通常サイズと比べて麺の量を約1.5倍に増やした、食べ応えのある一杯です。磯の香りが広がるたっぷりの「わかめ」、出汁の決め手となる「あさり」、味を引き締める「唐辛子」をバランスよく配合しているそうです。



最後の一口まで具材とスープのうま味を存分に堪能できる味わいに仕上げているとのことですよ。

品薄になったBIGが帰ってきた！

「セブンプレミアム わかめたくさんあさりだし塩ラーメン BIG」の、待望の再発売が決定しました。

あさりのうま味とわかめの風味をバランスよく組み合わせた、あっさりしながらも奥深い塩ラーメンは、毎日食べても飽きがこないんですよね。筆者も通常サイズのものが大好きでよく食べてます。

ぜひBIGが再販売となるこの機会に、試してみてください！

（※文中の価格はすべて税込）