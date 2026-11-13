松屋「MEGA盛り」が人気で延長！ 肉は大盛の2倍、ライスは特盛

牛めしの「松屋」は、肉は通常の大盛の2倍、ライスは特盛の「キムカル丼MEGA盛り」と「豚ロースネギ塩丼MEGA盛り」を販売中。



当初11月13日10時までの販売予定でしたが、好評のため11月17日10時まで販売期間が延長されました。

★MEGA盛り 延長★ 11/13の10時までの販売でしたが めちゃくちゃご好評いただいておりまして、 来週火曜日まで延長が決定しました！ この商品は、(´∀｀)が勢いで設計した、 思い入れのある商品です 現在他のMEGA盛りも鋭意設計中ですので 乞うご期待！ こんなMEGA盛りあったらいいな というご意見ございましたらリポストお待ちしております！ — 【公式】松屋 (@matsuya_foods) November 11, 2026

▲キムカル丼MEGA盛り（みそ汁付き）1200円



濃厚なタレとキムチを合わせた「キムカル丼」のMEGA盛り。お肉は通常の大盛の2倍、ライスは特盛です。

▲豚ロースネギ塩丼MEGA盛り（みそ汁付き）1140円



「豚ロースネギ塩丼」をMEGA盛りにした一品。さっぱりしたネギ塩ダレを使用し、お肉は通常の大盛の2倍、ライスは特盛です。



いずれも持ち帰りも可能。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要です。



松屋の公式Xによると、現在はほかの「MEGA盛り」も開発中とのこと。今後はどんなメニューがMEGA盛りになるのかも気になりますね～！

※価格は税込み表記です。