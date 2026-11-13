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松屋「MEGA盛り」が人気で延長！ 肉は大盛の2倍、ライスは特盛

2026年11月13日 16時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　牛めしの「松屋」は、肉は通常の大盛の2倍、ライスは特盛の「キムカル丼MEGA盛り」と「豚ロースネギ塩丼MEGA盛り」を販売中。

　当初11月13日10時までの販売予定でしたが、好評のため11月17日10時まで販売期間が延長されました。

▲キムカル丼MEGA盛り（みそ汁付き）1200円

　濃厚なタレとキムチを合わせた「キムカル丼」のMEGA盛り。お肉は通常の大盛の2倍、ライスは特盛です。

▲豚ロースネギ塩丼MEGA盛り（みそ汁付き）1140円

　「豚ロースネギ塩丼」をMEGA盛りにした一品。さっぱりしたネギ塩ダレを使用し、お肉は通常の大盛の2倍、ライスは特盛です。

　いずれも持ち帰りも可能。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

　松屋の公式Xによると、現在はほかの「MEGA盛り」も開発中とのこと。今後はどんなメニューがMEGA盛りになるのかも気になりますね～！

※価格は税込み表記です。

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