肉2倍の「倍盛」も！ ほっともっと「牛すき焼き弁当」が始まる、秋冬はコレ

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は、「牛すき焼き」シリーズ3品を10月21日より発売します。

冬の人気「牛すき焼き弁当」が今年も！

「牛すき焼き」シリーズは、毎年好評という季節限定メニュー。鍋タイプ（セパレート）と丼タイプから選べます。

▲「牛すき焼き弁当」（790円）



牛すき焼きは、牛肉や木綿豆腐、白菜、玉ねぎ、白滝を使用した食べ応えのある具材で、醤油、砂糖、本みりんを加えた特製だれで仕上げています。素材の旨味が溶け合う本格的な味わいとうたいます。



鍋タイプの「牛すき焼き弁当」は、ごはんと具材が別盛りです。

▲「倍盛牛すき焼き弁当（肉2倍）」（1090円）



さらに、すき焼きならではの牛肉の旨味を存分に楽しめるよう、牛肉を通常の2倍使用した「倍盛牛すき焼き弁当（肉2倍）」も登場します。

▲「牛すき重」（690円）

丼タイプの「牛すき重」は、味がしっかりと染み込んだ具材をごはんの上に盛り付けた一品。

いずれの商品も、プラス80円で「たまご付き」に変更できます。

お肉2倍はやっぱり嬉しい！

毎年人気の牛すき焼き弁当が今年も登場します。鍋と丼から選べるほか、牛肉を2倍にした「倍盛」も用意されています。



すき焼きといえば、やっぱりお肉！ ガッツリ食べたいときに、お肉2倍を選べるのは嬉しいですね。



お腹の空き具合に合わせて、秋冬の定番メニューを楽しんでみてはいかがでしょうか。



・発売日：2026年10月21日

（※文中の価格はすべて税込）