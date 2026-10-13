【本日】松屋「たっぷり牛皿定食」発売！ 牛めし大盛り分、ごはんおかわり自由

牛めしの松屋は本日10月13日15時より、「たっぷり牛皿定食」など牛皿を主役にしたメニュー各種を全国の店舗で発売します（一部店舗を除く）。

松屋「たっぷり牛皿定食」が定番に！

牛めしのお肉を盛り付けた「牛皿」のボリューミーな定食メニューが登場。



松屋ではこの秋、牛めしのタレに38回目の改良を加え、香りやコクを高めた新しいタレに刷新しています。今回の牛皿定食でも、その新しいタレの味わいを楽しめます。

「たっぷり牛皿定食」は、牛めし大盛りサイズと同量のお肉を楽しめる定食メニュー。790円で、レギュラーメニューとして販売されます。



店内飲食ではごはんのおかわりが自由です。



さらに、お肉をたっぷり食べたい人向けに「特盛牛皿定食」も用意。鬼おろしポン酢やネギたまを組み合わせたメニューも登場します。

・たっぷり牛皿定食 790円

・特盛牛皿定食 990円

・たっぷり鬼おろしポン酢牛皿定食 890円

・特盛鬼おろしポン酢牛皿定食 1090円

・たっぷりネギたま牛皿定食 990円

・特盛ネギたま牛皿定食 1190円

なお、各商品はテイクアウトにも対応。持ち帰りの場合、みそ汁は別料金となります。

「牛めし」は同時に値上げ

なお、松屋では同日10月13日15時より「牛めし」をはじめとする一部のメニューを値上げ。牛めし（並盛）は従来の460円から480円になります。



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そんなタイミングで登場する「たっぷり牛皿定食」。牛めし大盛り分のお肉をおかずに、ごはんを好きなだけおかわりできるのはうれしいですね！

※価格は税込み表記です。