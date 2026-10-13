【本日】松屋「たっぷり牛皿定食」発売！ 牛めし大盛り分、ごはんおかわり自由

牛めしの松屋は本日10月13日15時より、「たっぷり牛皿定食」など牛皿を主役にしたメニュー各種を全国の店舗で発売します（一部店舗を除く）。
松屋「たっぷり牛皿定食」が定番に！
牛めしのお肉を盛り付けた「牛皿」のボリューミーな定食メニューが登場。
松屋ではこの秋、牛めしのタレに38回目の改良を加え、香りやコクを高めた新しいタレに刷新しています。今回の牛皿定食でも、その新しいタレの味わいを楽しめます。
「たっぷり牛皿定食」は、牛めし大盛りサイズと同量のお肉を楽しめる定食メニュー。790円で、レギュラーメニューとして販売されます。
店内飲食ではごはんのおかわりが自由です。
さらに、お肉をたっぷり食べたい人向けに「特盛牛皿定食」も用意。鬼おろしポン酢やネギたまを組み合わせたメニューも登場します。
・たっぷり牛皿定食 790円
・特盛牛皿定食 990円
・たっぷり鬼おろしポン酢牛皿定食 890円
・特盛鬼おろしポン酢牛皿定食 1090円
・たっぷりネギたま牛皿定食 990円
・特盛ネギたま牛皿定食 1190円
なお、各商品はテイクアウトにも対応。持ち帰りの場合、みそ汁は別料金となります。
「牛めし」は同時に値上げ
なお、松屋では同日10月13日15時より「牛めし」をはじめとする一部のメニューを値上げ。牛めし（並盛）は従来の460円から480円になります。
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そんなタイミングで登場する「たっぷり牛皿定食」。牛めし大盛り分のお肉をおかずに、ごはんを好きなだけおかわりできるのはうれしいですね！
※価格は税込み表記です。
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