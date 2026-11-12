【本日発売】てんやの「たれづけ天丼」に冬の新作！ 海鮮4種で990円、うまそ！
2026年11月12日 07時00分更新
てんやは、天ぷらをたれにくぐらせる「たれづけ天丼」の新作として、「たれづけ海鮮づくし天丼」を本日から販売します。
今回は、海老、大いか、鹿児島県産「白姫えび」、きす半身の4種類の“海鮮”を盛り合わせています。
※以下、再掲載となります。
天丼チェーン「てんや」は11月12日から、冬限定メニュー「たれづけ海鮮づくし天丼」を販売します。
冬限定「たれづけ海鮮づくし天丼」が登場！
「たれづけ天丼」のシリーズに冬の新作が登場。
▲たれづけ海鮮づくし天丼（みそ汁付） 990円
天ぷらをたれにくぐらせる「たれづけ天丼」。今回は、海老、大いか、鹿児島県産「白姫えび」、きす半身の4種類の“海鮮”を盛り合わせています。
強い甘みと旨みが特徴の「白姫えび」をはじめ、さまざまな海鮮の味わいや食感を楽しめるのがポイントだそうです。
▲たれづけ海鮮づくし天丼と（小）藪そばサービスセット（みそ汁付） 1300円
小サイズの藪そばが付いたセットも用意。そばはうどんに変更でき、さらに、冷・温を選べます。
▲たれづけ海鮮づくし天丼弁当（お新香付） 持ち帰り990円／デリバリー1340円
また持ち帰り用のお弁当も用意します。
たれしみの海鮮がたまらない！
海鮮4種の天ぷらにたれがしみ込んだ天丼。想像するだけでおいしそうです。冬のごちそうですね！
990円で味わえる冬限定メニュー、ぜひチェックしてみてください！
・開始日：2026年11月12日
※価格は税込み表記です。
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