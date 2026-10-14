【本日】すき家「ローストポーク丼」780円～　おんたま、にんにくのせも

牛丼チェーンの「すき家」は、本日10月14日から「ローストポーク丼」各種を販売開始しました。

▲「ローストポーク丼」

（並盛）780円、（ごはん大盛）830円、（特盛）1280円、（メガ）1730円

薄くスライスしたローストポークをごはんの上に盛り付け、醤油をベースに、すりおろした玉ねぎやニンニク、ブラックペッパーを合わせた「特製醤油だれ」と白髪ねぎを組み合わせています。

●昨年は「ローストビーフ丼」がヒット

すき家では2025年11月に、牛肉を使用した「ローストビーフ丼」を発売。好評を受けて品薄となり、一時販売を休止するほどの人気を集めました。

今回は牛肉ではなく豚肉を使用した「ローストポーク丼」。並盛780円からと、ローストビーフ丼に比べてお手頃な価格なのもちょっとうれしいポイントです。

●じっくり低温調理したローストポーク

ローストポークには、程よく脂がのった豚肩ロースを使用。低温でじっくり加熱することで、しっとりやわらかな食感に仕上げたといいます。

シャキシャキとした白髪ねぎとの食感のコントラストもポイントなんだとか。

●すき家らしいバリエーションにメガサイズも！

すき家ならではのバリエーションメニューも用意されています。

▲「にんにくローストポーク丼」

（並盛）850円、（ごはん大盛）900円、（特盛）1350円、（メガ）1800円

▲「おんたまローストポーク丼」

（並盛）890円、（ごはん大盛）940円、（特盛）1390円、（メガ）1840円

▲「山かけローストポーク丼」

（並盛）990円、（ごはん大盛）1040円、（特盛）1490円、（メガ）1940円

ほくほくのフライドにんにくをのせた「にんにくローストポーク丼」に、まろやかさをプラスする「おんたまローストポーク丼」、さっぱり楽しめる「山かけローストポーク丼」も同時に登場します。

また、通常の「ローストポーク丼」は並盛のほか、ごはん大盛、特盛、メガの4サイズを用意。がっつり食べたい人にはメガサイズもありますよ。

（※文中の価格はすべて税込）