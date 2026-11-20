ピザハットは「年末前の家計応援 サイズアップ 特大セール」を11月23日まで開催しています。

期間中、対象6種類のMサイズピザをSサイズの価格で購入でき、持ち帰りは740円～、配達は1060円～となります。

定番のペパロニクラシックやマルゲリータに加え、新商品のラザニア風ミートソースピザも対象です。

※以下、再掲載となります。

宅配ピザチェーン「ピザハット」は11月2日～7日、11月11日～23日の計19日間限定で、「年末前の家計応援 サイズアップ 特大セール」を開催します。

MサイズをSサイズ価格で販売！ 最大1700円お得

期間中、対象6種類のMサイズピザをSサイズの価格で購入でき、持ち帰りは740円～、配達は1060円～となります。

対象商品には、定番の「ペパロニクラシック」や「ピザハット・マルゲリータ」に加え、11月2日に発売した新商品「3種チーズのラザニア風ミートソースピザ」も含まれます。

さらに、対象ピザには通常380円のゴーダチーズを250円で追加トッピングできます。

■年末前の家計応援 サイズアップ 特大セール 概要

内容：対象6種のMサイズピザをSサイズの価格で提供

対象商品：

・ペパロニクラシック

・3種チーズのラザニア風ミートソースピザ

・ピザハット・マルゲリータ

・フレンズ４（ピザハット・マルゲリータ／じゃがマヨコーン／ペパロニクラシック／クリームチーズベーコン ）

・ピザハットミックス

・贅沢グルメ４（プレミアム・マルゲリータ／とろける4種チーズのフォルマッジ／海老マヨ明太ベーコン／特うまプルコギ）※ハニーメイプル付き

商品価格：

持ち帰り：1300〜3190円→740〜1490円（最大1700円おトク）

配達：1580〜3190円→1060〜2140円（最大1050円おトク）

※ピザはMサイズ限定

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」から選択可能

※対象ピザでのハーフ＆ハーフは不可

キャンペーン期間：11月2日〜7日、11月11日～23日 計19日間限定

販売店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）

■対象6種のピザへのトッピングのゴーダチーズ増量が130円オフ！

また、対象ピザにはゴーダチーズを追加トッピングできます。通常380円のところ、セール期間中は250円で追加でき、130円お得です。

MサイズがSサイズ価格！

お得にピザを楽しもう

ピザをお腹いっぱい食べたいときにうれしい、ピザハットのサイズアップセール。定番のペパロニクラシックやマルゲリータに加え、新商品のラザニア風ミートソースピザも対象なのがポイントです。

さらに、ゴーダチーズを追加すれば、チーズ好きにはたまらないアレンジも楽しめます。持ち帰りなら740円から購入できるので、家族や友人とピザを囲みたいときにもぴったりです。お得な期間に、お気に入りのピザを味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月2日

・終了日：2026年11月23日

・開催日：2026年11月2日～11月7日、11月11日～11月23日

※価格は税込み表記です。