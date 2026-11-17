セブン‐イレブンは、冷凍食品「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」と「セブンプレミアム レンジで麻辣餃子」の2品を本日より順次発売します。

専門店「七宝麻辣湯」が監修した麻辣湯が、ブンモジャやハナビラダケなどの具材を追加しリニューアル。さらに、電子レンジで調理できる麻辣餃子が登場します。

※以下、再掲載となります。

セブン‐イレブンは11月17日から、冷凍食品「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」と「セブンプレミアム レンジで麻辣餃子」の2品を全国の店舗で順次発売します。

専門店監修の本格麻辣湯が刷新、麻辣餃子も登場！

今回、専門店「七宝麻辣湯」が監修した「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」がリニューアルします。さらに、花椒の痺れと唐辛子の辛さを楽しめる麻辣餃子が登場します。

▲セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯 645円

人気専門店「七宝麻辣湯」が監修した冷凍惣菜です。『クックイック』シリーズの商品で、鍋に入れて約8分火にかけるだけで調理できます。

今回のリニューアルでは、スパイス感と痺れ感を向上。ブンモジャやハナビラダケなど、専門店ならではの具材を採用しました。下処理の手間をかけずに、スパイスの香りと痺れが際立つ麻辣湯を楽しめます。

▲セブンプレミアム レンジで麻辣餃子 203円

電子レンジで調理できる、シビカラ仕立ての麻辣餃子です。花椒の痺れる辛さと唐辛子のキレのある辛さを組み合わせています。

食卓のもう一品や、お酒のおつまみとして楽しめます。なお、「レンジで麻辣餃子」は「七宝麻辣湯」の監修商品ではありません。

ブンモジャってなに？

今回のリニューアルで加わった「ブンモジャ」。実は、もちもち食感が特徴の中国発祥の春雨の一種なんです。



また「ハナビラタケ」は、白い花びらのような形をしたキノコで、コリコリとした歯ごたえが特徴らしいです。



どちらも麻辣湯の具材として使われているそう。実際にどんな食感なのか気になりますね！



・発売日：2026年11月17日

※価格は税込み表記です。