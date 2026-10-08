キター！ 松屋の「MEGA盛り」肉は大盛の2倍＆ライス特盛、1週間限定

牛めしの「松屋」は、「MEGA盛りフェア」を10月13日10時より開催。期間中、お肉は大盛の2倍、ライスは特盛の「キムカル丼MEGA盛り」と「豚ロースネギ塩丼MEGA盛り」を販売します。フェアは10月20日10時まで。
「MEGA盛り」が登場！
肉は大盛の2倍、ライスは特盛
「MEGA盛りフェア」は8月29日の“肉の日“に1日限定で開催したもの。今回は販売期間を1週間に拡大して復活します。
「キムカル丼」と「豚ロースネギ塩丼」の2種類のMEGA盛りが登場。
▲キムカル丼MEGA盛り 1200円
濃厚なタレとキムチを合わせた「キムカル丼」をMEGA盛りで提供します。お肉は大盛の2倍、ライスは特盛です。
▲豚ロースネギ塩丼MEGA盛り 1140円
「豚ロースネギ塩丼」をMEGA盛りで提供します。さっぱりしたネギ塩ダレを使用し、お肉は大盛の2倍、ライスは特盛です。
いずれも持ち帰りに対応します。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要です。
1日限定だったMEGA盛りが、今度は1週間！
肉は大盛の2倍、ライスは特盛。MEGA盛りの名前にふさわしい、振り切ったボリュームのメニューですね。
前回はわずか1日限定でしたが、今回は1週間に拡大。肉とメシを思い切り食べたい人には注目です。しかもキムカル丼と豚ロースネギ塩丼の2種類が用意。どちらをMEGAしちゃいましょうか？
・発売日：2026年10月13日
・終了日：2026年10月20日
※価格は税込み表記です。
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