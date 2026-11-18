【本日発売】かつに目玉焼き！ ほっともっとの濃厚「味噌かつ煮」がうまそ～
2026年11月18日 07時00分更新
ほっともっとは、赤味噌を使った濃厚な「味噌かつ煮」の新メニュー3商品を本日から発売します。
丼タイプとセパレートタイプのお弁当、さらに肉が2倍になった倍盛タイプの3種類を用意しています。
※以下、再掲載となります。
持ち帰り弁当の「ほっともっと」は、「味噌かつ煮丼」「味噌かつ煮弁当」など3商品を11月18日から発売します。
濃厚な味噌かつ煮が丼やお弁当に！
寒い季節に向けて、赤味噌を使った濃厚な「味噌かつ煮」の新メニューが登場します。
今回は、丼タイプとセパレートタイプのお弁当、さらに肉が2倍になった倍盛タイプの3種類を用意しています。
▲味噌かつ煮丼（丼タイプ・690円）
メインの味噌かつは、とんかつを特製味噌だれで煮込んだもの。味噌だれには、赤味噌にカツオや昆布のだし、豆板醤、オイスターソースなどを合わせています。
とんかつに味噌だれがしっかり染み込み、濃厚な味わいが楽しめるそうです。添えられた目玉焼きとも相性がよいといいます。
「味噌かつ煮丼」は、味噌かつをごはんの上に盛り付けた丼タイプです。
▲味噌かつ煮弁当（820円）
「味噌かつ煮弁当」は、おかずとごはんを別々に盛り付けたセパレートタイプ。好みのバランスで食べられます。
▲倍盛味噌かつ煮弁当（肉2倍・1190円）
さらに、とんかつの量を2倍にした「倍盛味噌かつ煮弁当」も用意されています。
濃厚味噌かつに目玉焼き！ これはそそる
味噌だれが染み込んだとんかつに、目玉焼きまで付いてくるなんて、おいしそう！
濃厚な味噌かつと卵を一緒に頬張りたいですね。ごはんが進みそうです！
・発売日：2026年11月18日
（※文中の価格はすべて税込）
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