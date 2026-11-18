ほっともっとは、赤味噌を使った濃厚な「味噌かつ煮」の新メニュー3商品を本日から発売します。

丼タイプとセパレートタイプのお弁当、さらに肉が2倍になった倍盛タイプの3種類を用意しています。

※以下、再掲載となります。

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は、「味噌かつ煮丼」「味噌かつ煮弁当」など3商品を11月18日から発売します。

濃厚な味噌かつ煮が丼やお弁当に！

寒い季節に向けて、赤味噌を使った濃厚な「味噌かつ煮」の新メニューが登場します。



今回は、丼タイプとセパレートタイプのお弁当、さらに肉が2倍になった倍盛タイプの3種類を用意しています。

▲味噌かつ煮丼（丼タイプ・690円）



メインの味噌かつは、とんかつを特製味噌だれで煮込んだもの。味噌だれには、赤味噌にカツオや昆布のだし、豆板醤、オイスターソースなどを合わせています。



とんかつに味噌だれがしっかり染み込み、濃厚な味わいが楽しめるそうです。添えられた目玉焼きとも相性がよいといいます。



「味噌かつ煮丼」は、味噌かつをごはんの上に盛り付けた丼タイプです。

▲味噌かつ煮弁当（820円）



「味噌かつ煮弁当」は、おかずとごはんを別々に盛り付けたセパレートタイプ。好みのバランスで食べられます。

▲倍盛味噌かつ煮弁当（肉2倍・1190円）



さらに、とんかつの量を2倍にした「倍盛味噌かつ煮弁当」も用意されています。

濃厚味噌かつに目玉焼き！ これはそそる

味噌だれが染み込んだとんかつに、目玉焼きまで付いてくるなんて、おいしそう！



濃厚な味噌かつと卵を一緒に頬張りたいですね。ごはんが進みそうです！



・発売日：2026年11月18日

（※文中の価格はすべて税込）