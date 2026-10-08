すき家、今度は「ローストポーク丼」780円！ ローストビーフ丼のヒットに続くか

牛丼チェーンの「すき家」は、「ローストポーク丼」を10月14日9時より販売します。

すき家、今度は「ローストポーク丼」

「ローストビーフ丼」がヒットしたすき家が、今度は「ローストポーク丼」を発売します。

▲「ローストポーク丼」

（並盛）780円、（ごはん大盛）830円、（特盛）1280円、（メガ）1730円



薄くスライスしたローストポークをごはんの上に盛り付け、特製醤油だれと白髪ねぎを合わせた一品です。



ローストポークは、程よく脂がのった豚肩ロースを低温でじっくり加熱し、しっとりやわらかな食感に仕上げたといいます。特製醤油だれは、醤油をベースに、すりおろした玉ねぎやニンニク、ブラックペッパーを合わせたもの。



しっとりやわらかなローストポークとシャキシャキとした白髪ねぎの食感のコントラストがポイントなんだとか。



また、ほくほくのフライドにんにくがローストポークと相性抜群の「にんにくローストポーク丼」や、おんたまがまろやかな味わいをプラスする「おんたまローストポーク丼」、ふわとろな山かけでさっぱりと楽しめる「山かけローストポーク丼」も同時に販売します。

▲「にんにくローストポーク丼」

（並盛）850円、（ごはん大盛）900円、（特盛）1350円、（メガ）1800円

▲「おんたまローストポーク丼」

（並盛）890円、（ごはん大盛）940円、（特盛）1390円、（メガ）1840円

▲「山かけローストポーク丼」

（並盛）990円、（ごはん大盛）1040円、（特盛）1490円、（メガ）1940円

ローストビーフ丼に続くヒットとなるか？

すき家では2025年11月に牛肉を使用した「ローストビーフ丼」を発売。好評を受けて品薄となり、一時販売を休止するほどの人気を集めました。



そんなすき家が今度は、豚肩ロースを使った「ローストポーク丼」を投入します。並盛780円という価格も魅力。ローストビーフ丼に続くヒット商品となるのか、注目したいですね。



・発売日：10月14日

（※文中の価格はすべて税込）