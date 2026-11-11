【本日から】ジャンボネタ110円！ スシローに脂のりのり「とろサーモン」など！冬ネタどしどし

スシローは、「ジャンボとろサーモン」をはじめとする期間限定メニューを本日より全国の店舗で販売します。

食べごたえのある「ジャンボとろサーモン」が110円から登場します。さらに、うにやとろあじ、牡蠣フライや貝の盛り合わせ、温かいサイドメニューなどをラインアップします。

※以下、再掲載となります。

回転寿司チェーン「スシロー」は11月11日より、「ジャンボとろサーモン」をはじめとする期間限定メニューを全国の店舗で販売します。

各商品は11月29日まで販売予定です。ただし、商品ごとに販売予定総数が設定されており、完売次第終了となります。

スシロー「ジャンボとろサーモン」が3種の仕立てで登場！

今回は、食べごたえのあるジャンボサイズのとろサーモンを使用したメニューが110円から登場します。3種類の仕立てで脂の乗ったとろサーモンを堪能できます。

▲ジャンボとろサーモン 110円～

脂ののったジャンボサイズのとろサーモンをそのまま楽しめます。

▲プチプチ！ジャンボとろサーモン 180円～

ジャンボとろサーモンに、プチプチとした食感の魚卵をトッピングしています。

▲ジャンボとろサーモン チーズマヨ炙り 180円～

ジャンボとろサーモンにチーズマヨを合わせ、店内で直火炙りにしています。

濃厚うにやあったかメニューも勢ぞろい

その他、うにやとろあじ、炙りニシンなどを使ったすし、牡蠣フライや貝の盛り合わせ、温かいサイドメニューなどをラインアップします。

▲濃厚うに包み 200円～

▲漬けうにとローストビーフあらぎりわさび 360円～

▲とろあじと炙りニシン盛り合わせ 200円～

▲びん長ねぎとろ包み 120円～

▲牡蠣フライにぎり タルタルのせ 280円～

▲貝づくし5種盛り 720円～

※煮はまぐり(甘だれがけ)、牡蠣 七味おろしポン酢、黒とり貝 焦がし醤油、北海道産 つぶ貝(レモンのせ)、タイラギ貝 焦がし醤油包み(直火炙り)

▲ディップ IN ポテト バジルチーズソース 230円～

▲ディップ IN ポテト 明太子チーズソース 230円～

▲濃厚うにまぜそば 480円～

▲きのこあんかけうどん 明太子のせ 360円～

ジャンボとろサーモンが110円～！やったね！

脂がのったネタがどしどし。特に、脂ののったジャンボサイズのとろサーモンが110円～で食べられるのはうれしいですね！



大きく口をあけて一口でジャンボサーモンを味わっていきたいです。

・開始日：2026年11月11日

・終了日：2026年11月29日

※価格は税込み表記です。