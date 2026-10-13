【本日15時から】松屋「牛めし」20円値上げ！ 並盛480円ですき家と同額に

牛めしの「松屋」は本日10月13日15時より、一部商品の価格を改定します。
牛めし類全品（各種セットを含む）が、全サイズ一律20円の値上げとなります。定番の「牛めし（並盛）」は460円から480円に。また、朝食メニューの「Wで選べる玉子かけごはん」は350円から380円に値上げされます。
＜主な価格改定商品＞
・牛めし（並盛）460円→480円
・ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし（並盛）660円→680円
・鬼おろしポン酢牛めし（並盛）560円→580円
・チーズ牛めし（並盛）660円→680円
・キムチ牛めし（並盛）560円→580円
・うまトマチーズ牛めし（並盛）690円→710円
・Wで選べる玉子かけごはん 350円→380円
・ソーセージエッグ定食 530円→540円
・ソーセージエッグW定食 580円→590円
・得朝牛皿定食 400円→430円
・おこさま牛めし 450円→480円
・おこさまカレー 450円→480円
松屋フーズは今回の価格改定について、原材料費や人件費、物流費、光熱費、包装資材費などの上昇を理由に挙げています。
なお、10月13日現在、牛丼チェーン大手の牛丼並盛の価格は、「吉野家」が498円（店内価格）、「すき家」が480円。すき家は2025年9月に480円から450円に値下げしましたが、今年7月に再び480円に引き上げています。
※価格は税込み表記です。
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