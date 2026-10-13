【本日から】松屋「MEGA盛り」限定発売！ キムカル＆豚ロースネギ塩

牛めしの「松屋」は、「MEGA盛りフェア」を本日10月13日の10時より開催します。
10月13日～10月20日の10時の1週間限定で開催。期間中、お肉は大盛の2倍、ライスは特盛の「キムカル丼MEGA盛り」と「豚ロースネギ塩丼MEGA盛り」を販売します。
▲キムカル丼MEGA盛り（みそ汁付き）1200円
濃厚なタレとキムチを合わせた「キムカル丼」のMEGA盛り。お肉は大盛の2倍、ライスは特盛です。
▲豚ロースネギ塩丼MEGA盛り（みそ汁付き）1140円
「豚ロースネギ塩丼」をMEGA盛り。さっぱりしたネギ塩ダレを使用し、お肉は大盛の2倍、ライスは特盛です。
（ポイント）
●1日限定のフェアが1週間に拡大
「MEGA盛りフェア」は8月29日の“肉の日“に1日限定で開催したもの。今回は販売期間が1週間に拡大されました。
●持ち帰りもオーケー！
いずれも持ち帰りも可能。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要です。
●ちなみに……同日より牛めし値上げ
なお、松屋では同日10月13日15時より、一部商品の価格を改定。「牛めし」各種をはじめとする値上げとなり、「牛めし（並）」は460円から20円値上げした480円になります。
※価格は税込み表記です。
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