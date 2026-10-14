「かにしゃぶ」が半額！ 7700円→3850円、甲羅本店で9日間限定

かに料理専門店「甲羅本店」は10月26日から、対象の「かにしゃぶ」メニューなどを通常価格の半額で提供する「かにしゃぶ祭」を開催します。

開催日は10月26日～30日、11月2日、4日～6日の計9日間で、ランチ・ディナーの両時間帯が対象です。なお、11月3日は対象外となります。

人気のかにしゃぶが半額になる「かにしゃぶ祭」を開催

「かにしゃぶ祭」では、対象のかにしゃぶメニューを通常価格の半額で提供します。

かにしゃぶには、身が詰まった甘みの濃いずわい蟹を使用。秘伝の出汁にさっとくぐらせ、ふっくらとした身から広がる蟹本来の甘みとうまみを楽しめるといいます。

かにしゃぶのほか、追加の蟹の身や「かに肩身唐揚げ」も特別価格で提供します。

■かにしゃぶ祭 概要

開催期間：10月26日～30日、11月2日、4日～6日

開催時間：ランチ・ディナータイムともに開催

開催店舗：

【東日本エリア】

宇都宮甲羅本店、高崎甲羅本店、大宮甲羅本店、三鷹甲羅本店、柏甲羅本店、松戸甲羅本店、八千代甲羅本店、相模原甲羅本店、横浜甲羅本店

【中・西日本エリア】

豊橋甲羅本店、豊田甲羅本店、岡崎甲羅本店、刈谷甲羅本店、春日井甲羅本店、白鳥甲羅本店、半田甲羅本店、浜松甲羅本店、甲羅高林店、静岡甲羅本店、博多甲羅本店

内容：

・花舞 上（かにしゃぶ身3本） 通常価格7700円→3850円

・花舞 特上（かにしゃぶ身5本） 通常価格9350円→4675円

・花舞 極（かにしゃぶ身7本） 通常価格1万1000円→5500円

・かにしゃぶ身盛り（足3本・肩身1個） 2090円

・本たらばしゃぶ身（足2本） 2200円

・かに肩身唐揚げ 通常858円→550円

ずわい蟹をお得に味わうチャンス

かにしゃぶを通常価格の半額で味わえる、9日間限定の「かにしゃぶ祭」。かにしゃぶ身の本数で選べる3種類のメニューに加え、追加の蟹や唐揚げも特別価格になるのはうれしいポイントです。

蟹をたっぷり楽しみたい人は、この機会に甲羅本店で秋のごちそうを味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月26日

・終了日：2026年11月6日

※10月31日、11月1日、3日は開催対象外です。

※価格は税込み表記です。