【本日発売】ガリガリ君の妹、覚えてる？「ガリ子ちゃん」9年ぶりの新作はモンブラン
2026年11月10日 07時00分更新
赤城乳業はアイス「ガリ子ちゃんセレブレーション ダブルモンブラン」を本日より発売します。
「ガリ子ちゃん」はガリガリ君の妹として2006年に誕生したシリーズ。今回は2017年以来、約9年ぶりとなる新作が登場します。
※以下、再掲載となります。
赤城乳業はアイス「ガリ子ちゃんセレブレーション ダブルモンブラン」を11月10日より全国にて発売します。容量100mlで、価格は216円。
ガリガリ君の妹分
「ガリ子ちゃん」に9年ぶりの新作
「ガリ子ちゃん」はガリガリ君の妹として2006年に誕生したシリーズ。今回は2017年以来、約9年ぶりとなる新作が登場します。
「ガリ子ちゃんセレブレーション ダブルモンブラン」は、濃厚なミルクアイスに、マロンダイス餡とマロンソースを組み合わせた、栗のおいしさを贅沢に楽しめるというアイス（種類別アイスミルク）です。
マロンダイス餡とマロンソースの2つの栗素材を使用した“ダブルモンブラン”仕立てで、栗の濃厚な美味しさを表現しているそうです。
さらに、マロンソースにラム酒の香りを加えることで、華やかで本格的なモンブランの味わいに仕上げているといいます。
ガリガリ君との違いは？
ガリガリ君の定番商品が氷菓なのに対して、今回のガリ子ちゃんはミルクアイスを使用した「アイスミルク」。価格もガリガリ君リッチに近い、ちょっと贅沢な一本です。
なお、前作「5種類のフルーツミックス」は氷菓だったので、また雰囲気が違います。
ダブルモンブランがおいしそう
9年ぶりの新作が、ラム酒香るダブルモンブランとは！ パッケージに描かれた、鏡に映ったようなモンブランもかわいらしいですね。
“20歳”になったガリ子ちゃんの味わいが気になります！
・発売日：2026年11月10日
（※文中の価格はすべて税込）
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