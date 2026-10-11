あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第247回
アップル「Apple Watch Series 12」
やっぱりApple Watchで決まり！ Series 12は計測が大きく進化、健康になりたい俺が本気で試してみた
2026年10月11日 17時00分更新
健康診断の結果を見るたびに、そろそろ本気で体を立て直したいと思う。そんな人は多いはずです。私もその一人で、これまでいくつものスマートウォッチを試してきましたが、結局手元に残るのはApple Watchでした。9月に発売された12世代目の「Apple Watch Series 12」は、見た目こそ前のモデルとほぼ同じですが、中身は心拍を測る回数や体の調子を数字で見せる機能など、毎日の健康管理に直結する部分が細かく強化されています。9月のアップルの発表で、一番進化が見られたのはApple Watchだったかもしれません。
今回は実際に毎日着けて過ごし、何が変わったのか、本当に役立つのかを確かめました。
Apple Watch Series 12は9月18日に発売されたスマートウォッチで、価格は7万1800円から。ケースの大きさは42mmと46mmの2種類がラインナップされています。素材はアルミニウム、チタニウム、セラミックの3種類で、カラバリは全部で8つから選べます。
頭脳にあたるチップセットは新しい「S11」を搭載し、光で血流を読み取る光学式センサーと、電気信号を読み取る電気センサーも新しくなりました。バッテリーは通常の使い方で最大24時間、低電力モードなら最大38時間もちます。
【目次】この記事で書かれていること：
Apple Watch Series 12を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）体調の変化をこれまでになく細かく追える
2）新機能「準備度」で、今日どれだけ動くべきかがわかる
3）充電の速さ、素材、画面の強さも底上げ
購入時に確認したい2つのポイント
1）日本ではまだ使えない機能がある
2）見た目は前のモデルとほぼ同じ
🎬【3分で要約】アップル「Apple Watch Series 12」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第246回
AV【過去最高のコスパ】新AirPods 5は開放型なのにノイキャンもめっちゃ効いてるのがすごかった
-
第245回
スマホ鳴潮をガチでやるならこのタブレットだろ！ 最強CPUに有機EL、水冷装備の究極タブレットで実際に遊んでみた
-
第244回
スマホ10000mAhで電池問題を豪腕解決！ 絶大バッテリー内蔵だけど9ミリを切るシャオミのスマホはどんなもんだ？
-
第243回
トピックスこの防犯カメラ、ライトのふりして見張ってくれる、価格も安くて性能も大満足じゃん！
-
第242回
デジタルマウス疲れが限界な俺…日本企業が作った小型トラックボール「BSTBB700X」に移行したらすごく楽になった話
-
第241回
PC【990g】もう16型のデカノートPCがいいじゃん！ 画面でかいのに軽すぎるAcer Swift Airが正義
-
第240回
スマホなぜスマホにBOSEのサブウーファーを付けたのか？ゲーム性能にサウンド、ディスプレーに完全特化のガチ強スマホを触ってみた
-
第239回
PCミニPCなのにめっちゃ光る！Ryzen 5搭載だけど、見た目だけじゃなくしっかり使えるか検証してみた
-
第238回
ウェアラブル4000円以下、とにかく安い！ 安すぎるスマートウォッチがむっちゃ使えた！
-
第237回
スマホ【10万円切りでハイエンド級の快適さ】スマホはこの国産全部入りアンドロイドで間違いなし！
- この連載の一覧へ