私がこの製品の実物を初めて目にしたとき、思わず「うっす！」と声が出てしまいました。それほどの衝撃的な形をしています。

「ポータブル電源って、結局いつも部屋の隅で場所を取っていませんか？」

災害への備えやキャンプのために購入したものの、実際に外へ持ち出すのは年に数回。一年のほとんどは家の中で待機しているなんて人も多いのでは？ 自分もそうです。

ポータブル電源といえば、頑丈な工具箱のようなゴツゴツした四角い箱型が当たり前。使えば便利なのですが、これがリビングや廊下にドカンと置かれていると、正直なところ圧迫感がありますし、掃除のたびに動かすのも一苦労です。

そんな「置き場所問題」にモヤモヤしていた人に全力でおすすめしたいのが、Jackeryから登場した「SlimPower H1」です。

Jackeryの「SlimPower H1」は、容量1024Whのリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しながら、わずか厚さ67mmという圧倒的なスリムボディを実現した薄型ポータブル電源です。

従来の「持ち運ぶ」スタイルから、日常の生活空間に「常設して備える」という新しいコンセプトを提案。

優れた静音性とシンプルなデザインで、インテリアに溶け込みながら、もしもの停電時には大切な家電を瞬時にバックアップしてくれます。