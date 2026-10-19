前モデル「Mac mini（M4）」が爆発的な人気を博し、納期の長期化やオーダー受付終了で「買いたかったのに手に入らなかった……」と意気消沈していた方に、朗報が飛び込んできました。

なんとApple M4からSoCの世代をひとつ飛び越え、Apple M6を引っ提げて「Mac mini（M6）」がサプライズ的に登場！

前モデルの発売当初の価格（9万4800円〜）から値上がりし、エントリー価格は14万9800円からと「10万円以下で買えるお手軽モデル」は残念ながら姿を消しました。

しかし、M5をスキップ（正確にはM5 Pro搭載モデルもありますが）した「2世代分の超絶進化」と考えれば、価格改定は納得できる範囲。実際の処理能力が私たちの作業環境にどんな劇的なメリットをもたらしてくれるのか、気になる実力を本音でレビューします。