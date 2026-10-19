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アップル「Mac mini（M6）」

手のひらミニPCの王様！ Mac mini M6モデルは値上がりしてもやっぱり強かった

2026年10月19日 17時00分更新

文● 南田／三宅／ASCII　編集●ASCII　撮影●高橋智

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アップル「Mac mini（M6）」

　前モデル「Mac mini（M4）」が爆発的な人気を博し、納期の長期化やオーダー受付終了で「買いたかったのに手に入らなかった……」と意気消沈していた方に、朗報が飛び込んできました。

　なんとApple M4からSoCの世代をひとつ飛び越え、Apple M6を引っ提げて「Mac mini（M6）」がサプライズ的に登場！

次ページ：いろいろなミニPCがあるが、鉄板はこのMac mini

　前モデルの発売当初の価格（9万4800円〜）から値上がりし、エントリー価格は14万9800円からと「10万円以下で買えるお手軽モデル」は残念ながら姿を消しました。

　しかし、M5をスキップ（正確にはM5 Pro搭載モデルもありますが）した「2世代分の超絶進化」と考えれば、価格改定は納得できる範囲。実際の処理能力が私たちの作業環境にどんな劇的なメリットをもたらしてくれるのか、気になる実力を本音でレビューします。

サイズや外観、形状は先代モデルとほぼ同じ。並べて見比べてもわからないかも!?

【目次】この記事で書かれていること：

「Mac mini（M6）」を使うメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）動画編集やAI処理が爆速化、12コアM6がもたらす圧倒的「時短」
2）12.7cmの手のひらサイズ Wi-Fi 7＆2.5GbE LANで通信系も隙なし
3）AI処理性能が最大4倍に デュアルNeural EngineでローカルAIが動作

購入時に確認したい2つのポイント
1）ユニファイドメモリの容量選択と、Thunderbolt 5の有無
2）14万9800円スタートの価格上昇と周辺機器の初期コスト

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬【4分で要約】アップル「Mac mini（M6）」動画解説

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