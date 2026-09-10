新しいApple Watchはセンサー強化＆会議の議事録作成も　さらにセラミックケースが復活

アップルはApple Watchシリーズの新モデル「Apple Watch Series 12」「Apple Watch Ultra 4」を発表。すでに予約受付を開始しており、9月18日（金）に発売する。

心拍センサーをさらに高頻度・高精度にすることで

健康状態をより正確につかめるように

新機能としては、センサー部分を強化。新しくなった光学式心拍センサーと電気心拍センサーを含むセンシングシステムにより、健康状態のモニタリングがより高精度に。24時間を通じて、5秒ごとに心拍数を測定することで、エクササイズやムーブの活動量測定もさらに正確となった。

また、ストレスと回復の指標となる心拍変動も最大24倍の頻度で測定することで、身体の状態をより正確につかむことができる。

新機能としては「準備度」がある。これはユーザーの最近のアクティビティやトレーニング負荷、バイタル、睡眠スコアから分析し、今日の自分がどれくらいの調子であるか、休養が必要な状態であるかを示してくれるというもの。

周囲の音を記録して、聞き逃した部分をさかのぼったり

会議・会話の概要や要点をまとめてくれる機能まであり

内蔵マイクと新搭載のS11チップの性能を組み合わせた画期的な新機能としては「オーディオインテリジェンス」がある。これはApple Watchが常時周囲の音を聞き取るというもので、聴覚に障害がある人が使っている場合には、サイレンやアラーム、ドアベルなどの音声があったことをユーザーに知らせてくれる。

また、Libe Rewindでは、会話を15秒さかのぼれるので、内容を聞き逃した部分を再度確認したり、Siri Recapでは会議や会話の内容について概要や要点をApple Intelligenceがまとめてくれるといった機能も利用できる。

デザイン面ではアルミニウム仕上げにダークブロンズ、チタニウム仕上げにラディアントゴールドの新色がそれぞれ追加。さらに久々となるセラミックバージョンも用意されている。

Apple Watch Ultra 4も新色のバンドが多数追加。特に「Apple Watch Hermès Ultra 4」は、チタンのストラップが非常に魅力的。特にこれは人気となりそうだ。