折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第8回
新しいApple Watchはセンサー強化＆会議の議事録作成も さらにセラミックケースが復活
2026年09月10日 05時20分更新
アップルはApple Watchシリーズの新モデル「Apple Watch Series 12」「Apple Watch Ultra 4」を発表。すでに予約受付を開始しており、9月18日（金）に発売する。
心拍センサーをさらに高頻度・高精度にすることで
健康状態をより正確につかめるように
新機能としては、センサー部分を強化。新しくなった光学式心拍センサーと電気心拍センサーを含むセンシングシステムにより、健康状態のモニタリングがより高精度に。24時間を通じて、5秒ごとに心拍数を測定することで、エクササイズやムーブの活動量測定もさらに正確となった。
また、ストレスと回復の指標となる心拍変動も最大24倍の頻度で測定することで、身体の状態をより正確につかむことができる。
新機能としては「準備度」がある。これはユーザーの最近のアクティビティやトレーニング負荷、バイタル、睡眠スコアから分析し、今日の自分がどれくらいの調子であるか、休養が必要な状態であるかを示してくれるというもの。
周囲の音を記録して、聞き逃した部分をさかのぼったり
会議・会話の概要や要点をまとめてくれる機能まであり
内蔵マイクと新搭載のS11チップの性能を組み合わせた画期的な新機能としては「オーディオインテリジェンス」がある。これはApple Watchが常時周囲の音を聞き取るというもので、聴覚に障害がある人が使っている場合には、サイレンやアラーム、ドアベルなどの音声があったことをユーザーに知らせてくれる。
また、Libe Rewindでは、会話を15秒さかのぼれるので、内容を聞き逃した部分を再度確認したり、Siri Recapでは会議や会話の内容について概要や要点をApple Intelligenceがまとめてくれるといった機能も利用できる。
デザイン面ではアルミニウム仕上げにダークブロンズ、チタニウム仕上げにラディアントゴールドの新色がそれぞれ追加。さらに久々となるセラミックバージョンも用意されている。
Apple Watch Ultra 4も新色のバンドが多数追加。特に「Apple Watch Hermès Ultra 4」は、チタンのストラップが非常に魅力的。特にこれは人気となりそうだ。
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