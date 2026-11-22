今年8月に発売された「Google Pixel Watch 5」を使っています。41mmと45mmの2サイズがあり、ウォッチ単体での通話・通信に対応する「4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi」モデルと、スマホと接続した状態でないと通話・通信ができない「Bluetooth / Wi-Fi」モデルから選べます。筆者がグーグルから借りているのは、45mmのLTE対応モデルです。

Pixel Watchは、初代モデルからデザインに大きな変更はないものの、世代が進むごとに基本性能が進化するとともに、機能が拡張されています。Pixel Watch 5は、前モデルから健康管理機能が進化し、Geminiの使い勝手も向上しているとのこと。従来モデルを使っていて、そろそろ機種変更を……と考えている人も少なくないでしょう。

そこでPixel Watch 5ではどんなことができて、どんなユーザーに適しているのか？ じっくり使い込んで、これから4回にわたってレビューする予定です。

デザインは前モデルと同じだが、同梱バンドの素材が変わった

Pixel Watch 5は、前モデルと同じくドーム型の「Actua 360 ディスプレイ」を搭載。エッジが曲面で、ベゼルが目立たないデザインのため、ほぼベゼルレスに見えます。

ケースの素材は航空宇宙産業レベルの強度を持つアルミニウム。右側にアプリのメニューを呼び出すリューズ、その上に最近使ったアプリを表示するサイドボタンを備えています。裏面には心拍数、血中酸素レベル、皮膚温などを測定するセンサーを搭載。なお、リューズには心電図を測定するための電極も搭載されており、30秒間指を当てれば測定できます。

バンドは樹脂製の「アクティブバンド」を同梱。S／Lの2サイズが同梱されているので、「小さすぎる」「大きすぎる」といった心配はありません。なお、アクティブバンドの素材が従来のフルオロエラストマーから水素化ニトリルブタジエンゴム（HNBR）に変更されましたが、汗や熱に強く、装着感にも変わりはありません。

軽快に操作でき、便利なジェスチャー操作も健在

操作方法も従来モデルから変更なし。リューズを押して、アプリ一覧を表示させ、使いたいアプリをタップして起動。通知をチェックしたり、設定を変更したりといった操作も全てタッチで完遂します。「OK Google」と話して、AIアシスタントの「Gemini」を起動し、話しかけて操作したり、何かを調べたりできることも利点です。

使用感は前モデルからほとんど変わらないように感じましたが、実際には基本性能が進化しています。プロセッサーは前モデルと同じ「Snapdragon W5 Gen 2」ですが、4に搭載されたものより処理能力が12％向上した「高性能版」が搭載されているとこのこと。メインメモリーも2GBから3GBへと増えたので、アプリの起動や負荷の大きい作業に要する時間は短くなっているはずです。

Pixel Watch 5を使っていて、さりげなく気に入っているのがジェスチャー操作。Pixel Watch 3以降が対応している機能で、人差し指と親指を2回合わせる「ダブルピンチ」と手首を素早く外側にひねって戻すジェスチャーで操作できます。

ダブルピンチでは、通知画面をスクロールしたり、再生中の音楽を一時停止させたり、電話に応答したりすることが可能。手首をひねるジェスチャーでは、1つ前の画面に戻したり、着信音やアラームをミュートしたりできます。

ダブルピンチを使える場面では、画面にピンチ操作をする手のアイコンが表示され、ジェスチャー操作ができることがわかるようになっています。筆者はPixel Watch 4から使い始めて、今ではなくてはならない機能になっています。