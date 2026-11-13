あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第268回
Rokid「Rokid Ai Glasses Style」
これは勝ち組AIグラスの予感！ AI快適、カメラ便利、のRokid製モデルの最新版はさらに良くなってた
2026年11月13日 17時30分更新
新しいガジェットを手に入れたときって、なんだかわくわくして胸が躍りますよね！
数あるスマートグラスの中では、高い完成度で特にマニア筋に人気が高まってきたRokidの製品。その最新モデル「Rokid Ai Glasses Style」では、あえてディスプレーを削るという思い切った設計を採用。そのおかげで6万円台半ばという手に出しやすい価格と軽やかな着け心地を叶えてくれました。
「スマートグラスは試してみたいけど……」と思っていた人にこそ試してほしい、日常生活になじむ使いやすさ。画面がないからこそ実現した新しい快適さって一体どんなものなのか、その魅力と気になるポイントをチェックします！
「Rokid Ai Glasses Style」は、スマートグラス界をリードするRokidの最新AIグラスです。ディスプレーを載せない「画面レス」設計にすることで約38.5gという軽さになりました。
ディスプレーなしでも引き続き音声による高精度なAIアシスタントやリアルタイム翻訳は可能ですし、12メガの広角カメラも備え、普段使いのメガネ感覚で使いこなせる画期的なアイテムになっています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ディスプレー省略で6万円台。超軽量化＆度付きレンズ対応で着け心地良好
2）12MP広角カメラ＆手ぶれ補正搭載。目線の景色記録からAIネット検索までスムーズ
3）最大12時間駆動のロングバッテリー。バッテリーの自由度は比較的広い
購入時に確認したい2つのポイント
1）画面がないことによる「音声のみ出力」である点
2）「全部入り」モデルと迷ったら？ 自分の求める体験と期待値のチェック
🎬【3分で要約】Rokid「Rokid Ai Glasses Style」動画解説
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