新しいガジェットを手に入れたときって、なんだかわくわくして胸が躍りますよね！

数あるスマートグラスの中では、高い完成度で特にマニア筋に人気が高まってきたRokidの製品。その最新モデル「Rokid Ai Glasses Style」では、あえてディスプレーを削るという思い切った設計を採用。そのおかげで6万円台半ばという手に出しやすい価格と軽やかな着け心地を叶えてくれました。

「スマートグラスは試してみたいけど……」と思っていた人にこそ試してほしい、日常生活になじむ使いやすさ。画面がないからこそ実現した新しい快適さって一体どんなものなのか、その魅力と気になるポイントをチェックします！

「Rokid Ai Glasses Style」は、スマートグラス界をリードするRokidの最新AIグラスです。ディスプレーを載せない「画面レス」設計にすることで約38.5gという軽さになりました。

ディスプレーなしでも引き続き音声による高精度なAIアシスタントやリアルタイム翻訳は可能ですし、12メガの広角カメラも備え、普段使いのメガネ感覚で使いこなせる画期的なアイテムになっています。