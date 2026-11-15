あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第270回
シャープ「AQUOS wish6」
【超希少】4万円台の全部入りアンドロイド！ 大画面でも軽量で頑丈。日本メーカーのスマホはやっぱり安心！
2026年11月15日 17時00分更新
スマホの値上がりが続く中、おサイフケータイ（FeliCa）や防水など、日本で使うのに便利な機能をひととおり備えながら、4万円台で買える機種は超希少になりました。そんなレアなスマホがシャープの「AQUOS wish6」です。
6.6型の大きな画面ながら軽く、落としたり水をかけたりしても壊れにくい作りになっています。性能は控えめですが、高価なスマホは必要ないけれど、必要な機能はきちんとそろっていてほしいという人にとって、最初に検討してほしい1台です。
AQUOS wish6は、6.6型の液晶ディスプレーを搭載したAndroidスマホです。CPUはMediaTekのDimensity 6300、メモリーは4GB、ストレージは128GBで、microSDカードで最大2TBまで拡張できます。カメラは背面が約5010万画素、前面が約800万画素。
バッテリーは5000mAhで、OSはAndroid 16を採用しています。発売時の価格は、SIMフリー版がシャープ公式ストアで4万9940円、Y!mobileで4万6224円、楽天モバイルでは4万4900円です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）4万円台で必要な機能がひととおりそろう
2）落ち着いたデザインで、大画面なのに軽い
3）なめらかな画面と高い丈夫さで、誰にでも勧めやすい
購入時に確認したい2つのポイント
1）動作のスムーズさは期待しすぎないこと
2）今のスマホに不満がないなら急いで買い替えなくていい
🎬【3分で要約】シャープ「AQUOS wish6」」動画解説
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