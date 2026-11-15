スマホの値上がりが続く中、おサイフケータイ（FeliCa）や防水など、日本で使うのに便利な機能をひととおり備えながら、4万円台で買える機種は超希少になりました。そんなレアなスマホがシャープの「AQUOS wish6」です。

6.6型の大きな画面ながら軽く、落としたり水をかけたりしても壊れにくい作りになっています。性能は控えめですが、高価なスマホは必要ないけれど、必要な機能はきちんとそろっていてほしいという人にとって、最初に検討してほしい1台です。

AQUOS wish6は、6.6型の液晶ディスプレーを搭載したAndroidスマホです。CPUはMediaTekのDimensity 6300、メモリーは4GB、ストレージは128GBで、microSDカードで最大2TBまで拡張できます。カメラは背面が約5010万画素、前面が約800万画素。

バッテリーは5000mAhで、OSはAndroid 16を採用しています。発売時の価格は、SIMフリー版がシャープ公式ストアで4万9940円、Y!mobileで4万6224円、楽天モバイルでは4万4900円です。