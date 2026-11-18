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ソニー・インタラクティブエンタテインメント「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 ミッドナイト ブラック」
黒さはカッコだけじゃない！ PS5 ミッドナイトブラックを使って分かった意外な実用性
2026年11月18日 17時00分更新
PCパーツの価格高騰の影響で、最新ゲームをPCで高画質で快適に楽しもうとすると、ゲーミングPC一式の予算が平気で20～30万円を超えてしまう現在。「そんな金出せねーよ」と思わず呟いてしまったあなた。筆者も同じです。
そう考えると、5万円台で最新ゲームが快適に動作する「PlayStation 5」のコスパの良さ、改めて実感しますよね。例えば、発売が迫る「グランド・セフト・オートVI」などの重量級タイトルも、スペックどうするかとか、設定どうしようとか悩まず、とりあえずプレーできる（はず）と思います。
ただ、個人的にはちょっと気になるところもあったんですよね。それは本体の「白さ」です。買うまでは気づかなかったんですが、あの白い筐体、存在感を主張しすぎてしまいがちです。
「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」（型番：CFI-2200B02S）は、漆黒の本体に身を包んだ、PS5の限定モデルです。マットな黒で統一された本体は引き締まった印象で、単なるカラーバリエーション以上の効果を感じます。
実機を使ってみて感じたのは、本体の反射が少ない点です。PS5って本体が白いため、テレビのそばに置くと光を反射して、画面以外のところが気になってしまう面があります。特に、部屋を少し暗くして映画やコンテンツを楽しもうと思った際には。
その点、ミッドナイト ブラックであれば、薄暗い部屋では本体の存在感が消えます。美しい画面に集中できるというのも隠れた利点です。
2026年11月19日発売の数量限定モデルで、希望小売価格は5万5000円。ゲームへの没入感を高めてくれる道具として、意外な実用性がある点に驚いたので、導入のメリットと一緒にお届けします！
【目次】この記事で書かれていること：
「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 ミッドナイト ブラック」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）暗くても光を反射せず、ゲームに没頭できる本体色
2）ドライブ追加でUHD BD再生環境としても魅力的
3）ゲーム目的なら神コスパ 2年保証で買い替えも大正解
購入時に確認したい2つのポイント
1）数量限定モデルで、早期の在庫切れや購入制限に注意
2）日本国内アカウント＆日本語表示専用の割り切り仕様
🎬【3分で要約】ソニー・インタラクティブエンタテインメント「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 ミッドナイト ブラック」動画解説
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