PCパーツの価格高騰の影響で、最新ゲームをPCで高画質で快適に楽しもうとすると、ゲーミングPC一式の予算が平気で20～30万円を超えてしまう現在。「そんな金出せねーよ」と思わず呟いてしまったあなた。筆者も同じです。

そう考えると、5万円台で最新ゲームが快適に動作する「PlayStation 5」のコスパの良さ、改めて実感しますよね。例えば、発売が迫る「グランド・セフト・オートVI」などの重量級タイトルも、スペックどうするかとか、設定どうしようとか悩まず、とりあえずプレーできる（はず）と思います。

ただ、個人的にはちょっと気になるところもあったんですよね。それは本体の「白さ」です。買うまでは気づかなかったんですが、あの白い筐体、存在感を主張しすぎてしまいがちです。

「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」（型番：CFI-2200B02S）は、漆黒の本体に身を包んだ、PS5の限定モデルです。マットな黒で統一された本体は引き締まった印象で、単なるカラーバリエーション以上の効果を感じます。

実機を使ってみて感じたのは、本体の反射が少ない点です。PS5って本体が白いため、テレビのそばに置くと光を反射して、画面以外のところが気になってしまう面があります。特に、部屋を少し暗くして映画やコンテンツを楽しもうと思った際には。

その点、ミッドナイト ブラックであれば、薄暗い部屋では本体の存在感が消えます。美しい画面に集中できるというのも隠れた利点です。

2026年11月19日発売の数量限定モデルで、希望小売価格は5万5000円。ゲームへの没入感を高めてくれる道具として、意外な実用性がある点に驚いたので、導入のメリットと一緒にお届けします！