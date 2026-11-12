アップルが11月13日に発売する新しい「Apple TV 4K（第4世代）」を自宅で試しました。2022年以来、約4年ぶりの新モデルはiPhone 17にも採用されているA19チップを搭載し、動画やゲームを快適に楽しめる性能を備えています。

さらに今回は、10月30日に発売されたスマートスピーカー「HomePod mini 2」と、2023年に発売された「HomePod（第2世代）」を組み合わせ、計4台のHomePodによるホームシアターサラウンドサウンドも体験しました。アップルのホーム製品の連携によって広がる、エンターテインメントの楽しみ方をレポートします。

4年ぶりのApple TV 4Kは

最新CPU搭載で大幅に高速化

新しいApple TV 4Kの価格は4万9800円です。2022年に発売されたA15 Bionic搭載の第3世代Apple TV 4Kには、Wi-Fi専用の1万9800円のモデルと、ギガビットEthernetを追加した2万3800円のモデルがありました。新製品は、Wi-Fiと有線LANの両方を備える1モデルに一本化されています。

本体のサイズや外観は、第3世代から大きく変わっていません。テレビやPCモニターにHDMIで接続して、NetflixやYouTube、Apple TVなどの動画配信サービスを楽しめる、手のひらサイズのストリーミングプレーヤーです。

大きな変更点のひとつは、搭載するAppleシリコンがA15 Bionicから「A19」になったことです。アップルによると、CPU性能は前世代比で最大50％、GPU性能は最大2倍に向上しています。

自宅の4Kモニターに接続して試したところ、本体やアプリの起動、付属のSiri Remoteによる画面操作はとても軽快でした。PlayStationのDualSenseコントローラーをBluetoothで接続し、アクションゲームもプレイしてみましたが、操作に対するレスポンスも快適です。Apple Arcadeのゲームをテレビの大画面で楽しむためのデバイスとしても魅力的です。

ビデオ再生では、従来からの4K/HDR、ドルビービジョン、HDR10+への対応に加えて、AV1形式の動画を処理する専用デコーダーを新たに搭載しました。AV1は高い圧縮効率を持つ動画コーデックで、YouTubeやNetflixなどが採用しています。通信帯域を抑えながら高画質な動画を安定して再生できるのがメリットですが、高速回線を引いている家庭では、その違いを実感する場面は限られるかもしれません。

なお、米国では新しい「Siri AI」の英語版ベータを、今後ソフトウェアアップデートにより提供することが予定されています。日本の地域、および日本語への対応時期については明らかにされておらず、現時点では従来のSiriによる音声操作が中心となります。

「肝心のリモコンが見つからない」がなくなる！

Siri Remoteを「探す」機能が便利に

第4世代のApple TV 4Kには、最新の「Siri Remote（第4世代）」が付属します。

従来のSiri RemoteでもiPhoneからリモコンを探すことはできましたが、新モデルでは「正確な場所を見つける」機能に対応しました。iPhone 17以降（iPhone 17eを除く）、iPhone Air、iPhone Duoなどの対応するiPhoneで、リモコンまでの距離や方向を確認できます。Apple TV 4K本体をユーザーのApple Accountに登録すると、リモコンが「探す」アプリの「デバイスを探す」リストに表示されます。

探索にはUWB（超広帯域無線）ではなく、Bluetoothによる測距技術が使われているとみられます。筆者が自宅で試したところ、AirTagやAirPodsを探すときのように、スムーズに場所を特定できました。ソファのクッションの下などに紛れ込んだリモコンも、iPhoneに表示される矢印と距離、リモコンから鳴る呼び出し音を頼りに探せます。

Apple TV 4Kは、スマートホームのハブとしても機能します。MatterやThreadに対応し、ホームアプリに登録した照明やセキュリティカメラなどと連携できます。Threadは対応機器どうしを低消費電力でつなぐ無線通信技術で、Apple TV 4KはThreadネットワークと家庭のLANを橋渡しするボーダールーターの役割も担います。

今回は、MatterとThreadに対応するスマート電球をホームアプリに登録し、Siri Remoteに「玄関の照明を消して」と話しかけてみました。Apple TV 4Kから離れた場所にある照明も速やかに切り替わり、レスポンスはとても良好です。テレビを見ながら照明を操作する使い方も、手軽に実現できます。

サウンドの特徴が変わったHomePod mini 2

Apple TV 4Kに、最新のSiri対応スマートスピーカー「HomePod mini 2」を組み合わせてみました。価格は2万4800円（税込）。2020年に登場した初代から、約6年ぶりのモデルチェンジとなります。

アイコニックな初代モデルのデザインはそのままに、一部のカラーを変更した5色を展開しています。今回はグリーンのモデルを試しました。1基のフルレンジドライバーに、豊かな低音を再生するフォースキャンセリング方式のパッシブラジエーター2基、360度全方向にサウンドを広げるアコースティックウェーブガイドを組み合わせた音響構造は、初代モデルから継承しています。

HomePod mini 2が搭載するAppleシリコンは「Apple S10」チップです。Apple Watch Series 10にも採用されたチップを、コンピュテーショナルオーディオの処理に活用しているわけですが、チップの構成がまったく同一なのかはわかりません。

筆者が長く使っている初代HomePod miniと聴き比べると、音質の違いがありました。初代は、ボーカルを中心とした力強くまとまりのあるサウンドが特徴です。比べながら聴くと、第2世代は中高音域の分離感が向上し、音場の立体的な見晴らしの良さに個性が感じられます。低音をだぶつかせず、リズムをタイトに引き締めるような、筋肉質なサウンドです。

iPhoneの「ホーム」アプリで2台のHomePod mini 2をステレオペアにして、同じ楽曲を再生してみました。ボーカルの熱量が高まり、音像がぐんと前に出てくるような生々しさが引き立ちます。楽器の音色も鮮やかさを増すような手応えがあります。2台の小さなスピーカーで、驚くほどリッチなサウンドが楽しめます。

HomePodソフトウェアバージョン27.2では、MacとのAirPlay接続も改善されました。Wi-Fi 6E以降に対応するMacと組み合わせると、応答性が高まります。

macOS 27.2をインストールしたMacBook Proの音声出力先としてHomePod mini 2を選び、Apple Arcadeの音楽ゲーム「太鼓の達人 Pop Tap Beat」をプレイしてみました。画面と音声のタイミングが自然に合い、遅延を気にすることなくリズムゲームを楽しめます。従来のAirPlay環境では、映像に対して音声が若干遅れて聞こえることもありました。HomePod mini 2が活躍するシーンが広がりました。

なお、HomePodの内蔵マイクをMacの音声入力デバイスとして使うことは、残念ながらできません。ビデオ通話では、Macの内蔵マイクなどを使います。