あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第276回
日本エイサー「Acer Swift Air 14 SFA14-61M-A56Y」
20万円切りで、最新スペックのノートPC これは正真正銘の「これで十分」だ
2026年11月21日 19時30分更新
PC価格の高騰で値上がり基調が続き、「ノートPCが高すぎる」と悲鳴を上げている方も多いのではないでしょうか。
毎日使い倒してきたノートPCがそろそろ買い替え時を迎えていても、大手メーカーの最新製品は25万円30万円前後の価格が並んでいます。これでは、買い替えを諦めかけている方も少なくないはず。
かといって、格安モデルやセール品を探してみると、メモリー容量が8GBでアプリを複数開くと動作が重くなったり、CPUの世代が古かったり、モニターがフルHD解像度だったりと、コストカット部分が潜んでいることもあります。
しかし、20万円以下で1kg切り、そして限りなく弱点が少ない軽量モバイルノートPCがあります。日本エイサーの「Acer Swift Air 14 SFA14-61M-A56Y」です。
直販価格は19万5800円。20万円を切りながら、重量は約960gと軽量モバイルといえる仕上がり。さらに、16GBメモリーと512GB SSDを標準搭載し、それでいて最大50TOPSのAI専用NPUを備えた「Ryzen AI 5 330」を搭載。もちろんCopilot＋ PCです。
極めつけは、20万円切りながら14インチ有機ELモニターと顔認証対応のフルHD IRカメラまで装備すること。
「安いから妥協する」のではなく、最新性能が過不足なくすべて揃っているからこそ、「十分どころか大正解」とおすすめできる「Acer Swift Air 14 SFA14-61M-A56Y」のレビューをお届けします！
【目次】この記事で書かれていること：
「Acer Swift Air 14 SFA14-61M-A56Y」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）重量約960gのマグネシウム・アルミニウム合金ボディ
2）Copilot＋ PC準拠の最新Ryzen AI＆16GBメモリー
3）WUXGA解像度の有機EL搭載、顔認証ログインも快適
購入時に確認したい2つのポイント
1）メモリー、SSDの増設不可でキーボードにクセがある
2）駆動時間は約8時間、外出時はUSB充電器を用意しよう
🎬【3分で要約】日本エイサー「Acer Swift Air 14 SFA14-61M-A56Y」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第275回
AppleアップルユーザーならFire TVよりこっち！ HomePodと連動でド迫力の音が出せる新Apple TV 4K
-
第274回
PCいまどきノートパソコンを実機レビュー、抜群に長い長時間のバッテリー駆動、タッチ対応なのに薄型で、十分に軽い
-
第273回
デジタル黒さはカッコだけじゃない！ PS5 ミッドナイトブラックを使って分かった意外な実用性
-
第272回
AppleiPad mini好きなら大注目！とにかく高いが、待望のハイエンド。しかも防水！ 普段持ち歩き派の決定版だと僕は思う
-
第271回
PC結局、仕事用ノートPCの正解はこれ！レッツノート待望の13.3型「NC7」を安心して買える理由
-
第270回
スマホ【超希少】4万円台の全部入りアンドロイド！ 大画面でも軽量で頑丈。日本メーカーのスマホはやっぱり安心！
-
第269回
AVこのド派手ヘッドホン欲しいでしょ！ Nothingならではの透明デザインが魅力的すぎる1台を実際に着けてみた
-
第268回
ウェアラブルこれは勝ち組AIグラスの予感！ AI快適、カメラ便利、のRokid製モデルの最新版はさらに良くなってた
-
第267回
PCこりゃ面白い！画面が付いたUSBハブで給電状況も分かって超便利 Anker Nano USB-C ハブ
-
第266回
スマホ6万円切りの“買い”な全部入りアンドロイド発見！ 独特デザインも魅力の「Phone (4b)」を試した
- この連載の一覧へ