PC価格の高騰で値上がり基調が続き、「ノートPCが高すぎる」と悲鳴を上げている方も多いのではないでしょうか。

毎日使い倒してきたノートPCがそろそろ買い替え時を迎えていても、大手メーカーの最新製品は25万円30万円前後の価格が並んでいます。これでは、買い替えを諦めかけている方も少なくないはず。

かといって、格安モデルやセール品を探してみると、メモリー容量が8GBでアプリを複数開くと動作が重くなったり、CPUの世代が古かったり、モニターがフルHD解像度だったりと、コストカット部分が潜んでいることもあります。

しかし、20万円以下で1kg切り、そして限りなく弱点が少ない軽量モバイルノートPCがあります。日本エイサーの「Acer Swift Air 14 SFA14-61M-A56Y」です。

直販価格は19万5800円。20万円を切りながら、重量は約960gと軽量モバイルといえる仕上がり。さらに、16GBメモリーと512GB SSDを標準搭載し、それでいて最大50TOPSのAI専用NPUを備えた「Ryzen AI 5 330」を搭載。もちろんCopilot＋ PCです。

極めつけは、20万円切りながら14インチ有機ELモニターと顔認証対応のフルHD IRカメラまで装備すること。

「安いから妥協する」のではなく、最新性能が過不足なくすべて揃っているからこそ、「十分どころか大正解」とおすすめできる「Acer Swift Air 14 SFA14-61M-A56Y」のレビューをお届けします！