万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第181回
ガーミンジャパン「fēnix 9シリーズ」
ガーミン最上位のスマートウォッチは“さすがの造りの良さ”。AMOLED＋チタンで良さしかない。
2026年11月10日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
山岳登山やトレイルランニング、ロングライド、オープンウォータースイムまで、過酷なフィールドに挑むすべてのアスリートにとって、ガーミンの最上位マルチスポーツGPSウォッチ「fēnix」シリーズは常に憧れの存在です。
日々のトレーニングデータを細かく可視化し、次のレースや遠征に向けて最高のコンディションを作り上げたい。そんな向上心あふれるアスリートが腕元に求めるのは、どんな気象条件にも屈しない堅牢性と、過酷な直射日光下でも一瞬で進路を把握できるクリアな視認性、そして何よりも「命を預けられる信頼性」です。
そんなハイエンドGPSウォッチの世界に、正当進化と呼ぶにふさわしい決定版が登場しました。ガーミンジャパンのフラッグシップモデル「fēnix 9シリーズ」です。
直販価格は標準モデルの43mmで14万8000円から。そして、シリーズ初のチタンボディ採用のAMOLEDモデル「fēnix 9 Pro」は18万9000円から。決して万人向けの価格ではありませんが、腕に巻いた瞬間に質感とその仕上がりの良さに思わず息を呑みました。
今回評価したモデルは、LTE・衛星通信に対応する「fēnix 9 Pro – inReach 47mm」で、直販価格は20万8000円。軽量かつ強靭なDLCコーティングチタンケースに、最大輝度3000ニトの高輝度AMOLEDディスプレーを搭載。さらに携帯電話の電波が届かない深山や洋上でもスマートフォンなしで現在地共有やSOS送信が行える「inReach」（LTE＋衛星通信）機能まで搭載。
過酷なアウトドアへ挑むときはもちろん、普段のスーツスタイルや毎日のトレーニングにおいて、このハイエンドギアを腕にまとうことで得られる絶大な安心感とメリットを詳しくお届けします！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がfēnix 9シリーズを推す理由
1）初のチタンケース＆最大3000ニトAMOLED 頑丈さと屋外視認性が◎
2）地図操作が最大30％高速化、単体でLTE・衛星通信できるinReach
3）スマートウォッチモードでも約18日間稼働のロングライフ
🎬【2分で要約】ガーミンジャパン「fēnix 9シリーズ」動画解説
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