外回りや出張先でPCを開いたとき、「バッテリー残量がピンチ！」「モニターにケーブルが繋がらない！」なんて冷や汗をかきたくないですよね。

そんな心配性なビジネスパーソンでも安心して使える仕事用ノートの完成形といえば、やっぱりパナソニックの「レッツノート」です。

ただ、これまでの「12型だとやっぱ画面が小さくてExcelが見づらいし、14型だと持ち歩くには少し大きい……」という長年のモヤモヤを感じていた人もいるのではないでしょうか？

そんなレッツノートから、ついに待望の13.3型モデル「NC7」が登場したんです！

パナソニック コネクトから登場したレッツノート「NC7」は、ビジネス市場で長年愛されてきた12型の機動性と、14型の見やすさを融合させた待望の13.3型モデルです。

従来の高い堅牢性や着脱式バッテリー、豊富なインターフェースをそのまま継承しつつ、絶妙な画面サイズを実現。外回りもデスクワークも妥協したくないビジネスパーソンのために誕生した、新しいスタンダードとなる1台です。