PCのインターフェース不足を補い、外付けモニターや有線LAN、USBメモリーなどをまとめて接続できるUSBハブは、テレワークやオフィス作業だけでなく、PCデスク周りに欠かせない必須アイテムです。

そして、USBハブを使っていてトラブルに直面したことはありませんか？ 「外付けモニターが映らない」「ノートPCの充電スピードが遅い」「外付けSSDが認識しない」……。USBハブには複数機器やケーブルが集中するため、不具合が起きると原因がPC本体なのか、ケーブルなのか、ハブ自体なのかがわからず、抜き差しして問題の切り分けに無駄な時間を奪われがち。これがイライラするのです。

USBハブ特有のブラックボックス状態を解消できる製品が、アンカー・ジャパンの「Anker Nano USB-C ハブ（10-in-1,240Hz,Display）」。その最大の魅力は、ハイエンドモバイルバッテリーに搭載されたスマートディスプレーを、同社のUSBハブとして初めて本体前面に搭載した点にあります。

前面のカラーディスプレーが、いま何Wでどの機器に給電されているのか、各ポートのデータ転送速度が何Gbps出ているのか、モニターへ出力中の解像度やリフレッシュレートがどうなっているのかを、リアルタイムかつグラフィカルに可視化してくれます。

数値がリアルタイムにピコピコと動くさまはガジェット好きの心をくすぐる面白さがあり、何より「正常に接続できている」という安心感が手に入ります。トラブルシューティングのイライラから解放され、PCデスク周りをスッキリ整頓できる「Anker Nano USB-C ハブ（10-in-1,240Hz,Display）」の魅力をお伝えします！