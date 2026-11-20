テレビで動画配信サービスを見るだけなら、アマゾンの「Fire TV Stick 4K」（1万1980円）のように、1万円前後の機器で十分です。その4倍以上となる4万9800円で登場するのが、アップルが約4年ぶりにアップデートした新モデル「Apple TV 4K」（第4世代）です。

高価ですが、新しいCPUで動作が快適になり、スマートスピーカー「HomePod」を4台使ったサラウンド（前後左右から音に包まれるような再生）にも対応しました。iPhoneやAirPodsといったアップル製品を使っているなら、間違いなくFire TVよりこちらをオススメします。映画やテレビ番組をもっと快適に楽しみたい人に、優れている点を紹介しましょう！

Apple TV 4Kは、テレビにつなぐストリーミングデバイスです。価格は4万9800円。CPUはiPhone 17と同じ「A19」で、内蔵ストレージは128GBです。映像は最大4K/60fps、Dolby VisionやHDR10+、Dolby Atmosに対応します。通信はWi-Fi 7と有線LANが使えます。本体は約93mm四方、高さ31mmで、重さは217g。HDMIケーブルは付属しないので、別に用意する必要があります。