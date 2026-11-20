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アップル「Apple TV 4K」
アップルユーザーならFire TVよりこっち！ HomePodと連動でド迫力の音が出せる新Apple TV 4K
2026年11月20日 17時00分更新
テレビで動画配信サービスを見るだけなら、アマゾンの「Fire TV Stick 4K」（1万1980円）のように、1万円前後の機器で十分です。その4倍以上となる4万9800円で登場するのが、アップルが約4年ぶりにアップデートした新モデル「Apple TV 4K」（第4世代）です。
高価ですが、新しいCPUで動作が快適になり、スマートスピーカー「HomePod」を4台使ったサラウンド（前後左右から音に包まれるような再生）にも対応しました。iPhoneやAirPodsといったアップル製品を使っているなら、間違いなくFire TVよりこちらをオススメします。映画やテレビ番組をもっと快適に楽しみたい人に、優れている点を紹介しましょう！
Apple TV 4Kは、テレビにつなぐストリーミングデバイスです。価格は4万9800円。CPUはiPhone 17と同じ「A19」で、内蔵ストレージは128GBです。映像は最大4K/60fps、Dolby VisionやHDR10+、Dolby Atmosに対応します。通信はWi-Fi 7と有線LANが使えます。本体は約93mm四方、高さ31mmで、重さは217g。HDMIケーブルは付属しないので、別に用意する必要があります。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）CPUが4世代ぶん新しくなり、動作が速くなった
2）HomePod 4台でサラウンド。面倒な配線はいらない
3）有線LANやWi-Fi 7に対応。アップル製品との連携はやっぱり便利
購入時に確認したい2つのポイント
1）4万9800円。前モデルの発売時の2倍以上
2）Siri AIは日本語に対応していない
🎬【3分で要約】アップル「Apple TV 4K」動画解説
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