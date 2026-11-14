あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第269回
Nothing「Headphone (1) Pro」
このド派手ヘッドホン欲しいでしょ！ Nothingならではの透明デザインが魅力的すぎる1台を実際に着けてみた
2026年11月14日 17時00分更新
街で目を引くヘッドホンが欲しい？ それなら、Nothingの「Headphone (1) Pro」で決まりです。左右のイヤーカップは透明なガラス越しに中の部品が見えるデザインで、着けているだけで「それ、どこの？」と声をかけられそうな存在感があります。
そして、これは見た目だけのヘッドホンではありません。3つのドライバーで音域を分担する凝った作りや、最大46dBのノイズキャンセリングなど、中身もしっかり本格派です。他人と同じヘッドホンは嫌だ！ でも良い音で聴きたい！ その両方を同時にかなえてくれますよ。
Headphone (1) Proは、英ロンドンに拠点を持つ、スマホでもおなじみの「Nothing」のワイヤレスヘッドホンで、ラインナップの中でも最上位モデルです。
価格は6万4800円で、カラーはブラックとホワイトの2色。ドライバーは3基構成で、20～40kHzの幅広い音域をカバーします。ノイズキャンセリングは最大46dB。バッテリーはノイキャンオフで最大68時間、オンでも最大30時間持ちます（いずれもAAC接続時）。BluetoothのコーデックはLDACにも対応しています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）透けて見えるデザインで、どこにいても目立つ
2）見た目ほど重くない
3）3つのドライバーとFlat EQで、聴き心地良し
購入時に確認したい2つのポイント
1）目立つぶん、使う人を選ぶ
2）6万円台半ばという価格
🎬【3分で要約】Nothing「Headphone (1) Pro」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第268回
ウェアラブルこれは勝ち組AIグラスの予感！ AI快適、カメラ便利、のRokid製モデルの最新版はさらに良くなってた
-
第267回
PCこりゃ面白い！画面が付いたUSBハブで給電状況も分かって超便利 Anker Nano USB-C ハブ
-
第266回
スマホ6万円切りの“買い”な全部入りアンドロイド発見！ 独特デザインも魅力の「Phone (4b)」を試した
-
第265回
デジタル安いイヤホン＝妥協、はもう古い！ 欲しい機能が全部詰まったコスパ機「SOUNDPEATS Air6 Pro」を試してみた
-
第264回
AVコンセント不要って最高！新型Fire TV Stick 4Kはテレビから給電できるから買い替えて大正解！
-
第263回
デジタルデカい！うるさい！重い！ソニーの巨大スピーカー「ULT TOWER 7」はそれが最高！車輪付きで笑うしかない
-
第262回
iPhoneiPhone Duoは最初から完成度高くて驚いた！ 実際に使うとわかったアップル製品ならではの体験
-
第261回
AVソニーの「お値段以上」ヘッドフォン！ 1000Xと悩んだけど俺はこっちに決めた！
-
第260回
AV楽しい牛乳パック型スピーカー、デザイン家電かと思ったら音も予想以上に本格派！
-
第259回
スマホ【10万円切り】絵描きの財布に優しい、ペンも4K液晶も全部入りのタブレット「Lenovo Yoga Tab Gen 2」で絵を描いてみた
- この連載の一覧へ