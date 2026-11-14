街で目を引くヘッドホンが欲しい？ それなら、Nothingの「Headphone (1) Pro」で決まりです。左右のイヤーカップは透明なガラス越しに中の部品が見えるデザインで、着けているだけで「それ、どこの？」と声をかけられそうな存在感があります。

そして、これは見た目だけのヘッドホンではありません。3つのドライバーで音域を分担する凝った作りや、最大46dBのノイズキャンセリングなど、中身もしっかり本格派です。他人と同じヘッドホンは嫌だ！ でも良い音で聴きたい！ その両方を同時にかなえてくれますよ。

Headphone (1) Proは、英ロンドンに拠点を持つ、スマホでもおなじみの「Nothing」のワイヤレスヘッドホンで、ラインナップの中でも最上位モデルです。

価格は6万4800円で、カラーはブラックとホワイトの2色。ドライバーは3基構成で、20～40kHzの幅広い音域をカバーします。ノイズキャンセリングは最大46dB。バッテリーはノイキャンオフで最大68時間、オンでも最大30時間持ちます（いずれもAAC接続時）。BluetoothのコーデックはLDACにも対応しています。