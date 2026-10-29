万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第170回
Zepp Health Corporation「Amazfit Balance Ultra」
ガーミンが買えない俺への鉄板スマートウォッチ「Amazfit Balance Ultra」が実はすごい！
2026年10月29日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
屋外のアクティビティやトレーニングなどを愛する人にとって、ガーミンのフラッグシップモデル「fēnix 9 Pro」シリーズや「Apple Watch Ultra 4」のような高級スマートウォッチは、まさに憧れの存在。自分はサイクリング趣味なので「fēnix 9 Pro」をもちろんチェックしましたが、価格を見てやや真顔になりました。
高精度なチタンベゼルとサファイアガラスを備えたハイエンドモデルは、過酷な環境で頼れる堅牢性と、洗練された質感を兼ね備えています。というより、とにかく映えるのでどうしても物欲が湧いてしまうのです。
しかし、価格がなかなか手厳しいのが困りもの。何度も製品情報をチェックしては「さすがに予算オーバー」と諦めていた自分のような人は、実は多いのではないでしょうか。
しかし、タフネス性能と所有欲を満たすデザイン、そして高度なスポーツ管理機能。これらすべてをお値打ち価格で実現したスマートウォッチが登場しました。Zepp Health Corporationの「Amazfit Balance Ultra」です。
「Amazfit Balance Ultra」の直販価格は、フラッグシップモデルながらなんと9万9800円。グレード5チタンやサファイアガラス、水深100m相当の10ATM防水をこの価格で実現。もちろん手首の“映え”もバッチリで、純正ストラップも2本付属します。
日常のフィットネスやジムでのトレーニング中心なら「Amazfit Balance 3」（直販価格6万3800円）という選択肢もありますが「タフな状況で頼れる」「チタンの質感が欲しい」「フラッグシップを所有したい」という欲求に「Amazfit Balance Ultra」はバッチリ応えてくれます。
お値打ち価格で、日々の仕事からトレーニングや睡眠・健康管理、そして多種多様なアクティビティまでお役立ちの「Amazfit Balance Ultra」の魅力に迫ります！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がAmazfit Balance Ultraを推す理由
1）グレード5チタン×サファイアガラス×3000nitsで極小ベゼル
2）最大30日バッテリー＆高精度GPS最大50時間駆動
3）もう迷わない！ 圧倒的なマップ＆ナビ機能
🎬【2分で要約】Zepp Health Corporation「Amazfit Balance Ultra」動画解説
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