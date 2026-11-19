1kg前後のモバイルノートPCはいま熱いカテゴリーです。注目すべき機種も当然のように多いのですが、その中でもLAVIEの新モデルはかなり気になる機種です。

正直、実機を触るまでは「まあ、よくあるモバイルノートかな？」なんて思っていました。でも、箱から出して、数分触ってみただけで、そのイメージがガラッと変わりました。かなりいいですね。

気に入っているポイントのひとつが、タッチパネル対応の機種でありながら、1kg前後のサイズである点。実はスマホやタブレットに慣れた最近のユーザーの間では、タッチ対応でないとそれだけで選択肢から除外されるケースもあるそうです。

でも、タッチパネル付きのノートパソコンは、どうしても分厚くなったり重くなったりしがちです。軽くしようと思ったら、内蔵するバッテリーの容量を減らすことになり、すぐにバッテリーが切れてしまう……。

そんな「あるある」を覆すように、抜群に長いバッテリー駆動時間を持ちながら、薄型で十分に軽い筐体になっているのがこの機種です。学生の要望を聞きつつ、充電なしで2日間持つバッテリーを目指したとのこと。

これなら、大学が終わった後に急に友達の家で一晩飲むことになっても、翌朝の講義に持っていけそうです。

「LAVIE S13」は、NECパーソナルコンピュータから登場した13.3型のモバイルノートパソコンです。

高性能なCore Ultra シリーズ3プロセッサーを搭載したCopilot+ PCとなっており、日常の持ち運びにも苦にならない軽量・薄型の本体です。

たっぷりの大容量バッテリーに、スマホみたいに直感で使えるタッチパネル、さらに見た目まで自分好みに変えられる遊び心を詰め込んだ「いまどき」の毎日が楽しくなる1台です。