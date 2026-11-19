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NECパーソナルコンピュータ「LAVIE S13」
いまどきノートパソコンを実機レビュー、抜群に長い長時間のバッテリー駆動、タッチ対応なのに薄型で、十分に軽い
2026年11月19日 17時00分更新
1kg前後のモバイルノートPCはいま熱いカテゴリーです。注目すべき機種も当然のように多いのですが、その中でもLAVIEの新モデルはかなり気になる機種です。
正直、実機を触るまでは「まあ、よくあるモバイルノートかな？」なんて思っていました。でも、箱から出して、数分触ってみただけで、そのイメージがガラッと変わりました。かなりいいですね。
気に入っているポイントのひとつが、タッチパネル対応の機種でありながら、1kg前後のサイズである点。実はスマホやタブレットに慣れた最近のユーザーの間では、タッチ対応でないとそれだけで選択肢から除外されるケースもあるそうです。
でも、タッチパネル付きのノートパソコンは、どうしても分厚くなったり重くなったりしがちです。軽くしようと思ったら、内蔵するバッテリーの容量を減らすことになり、すぐにバッテリーが切れてしまう……。
そんな「あるある」を覆すように、抜群に長いバッテリー駆動時間を持ちながら、薄型で十分に軽い筐体になっているのがこの機種です。学生の要望を聞きつつ、充電なしで2日間持つバッテリーを目指したとのこと。
これなら、大学が終わった後に急に友達の家で一晩飲むことになっても、翌朝の講義に持っていけそうです。
「LAVIE S13」は、NECパーソナルコンピュータから登場した13.3型のモバイルノートパソコンです。
高性能なCore Ultra シリーズ3プロセッサーを搭載したCopilot+ PCとなっており、日常の持ち運びにも苦にならない軽量・薄型の本体です。
たっぷりの大容量バッテリーに、スマホみたいに直感で使えるタッチパネル、さらに見た目まで自分好みに変えられる遊び心を詰め込んだ「いまどき」の毎日が楽しくなる1台です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）充電器いらずで使えるロングバッテリー（76.1Wh）
2）厚さ約12.9mmの極薄アルミ筐体と優れた携帯性
3）スマホ感覚で自分らしく楽しめる「いまどきノート」
購入時に確認したい2つのポイント
1）13.3型のコンパクト画面と、迷わず選べるシンプル構成
2）価格はちょっと高め？堅実でバランス重視の優等生スペック
🎬【3分で要約】NECパーソナルコンピュータ「LAVIE S13」動画解説
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